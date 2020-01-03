Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Ирак 3.01.2020, 12:46

1,228

Дипмиссия заявила об усилении напряженности в Багдаде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Из-за усиленной напряженности в Ираке и регионе посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны отправляться авиалиниями, когда это возможно, а если этого не удастся - в другие страны сухопутным путем", - говорится в сообщении.

3 января во время обстрела из американских вертолетов автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство, которое уже привело к скачку мировых цен на нефть.