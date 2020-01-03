Хорватия инициирует возобновление переговоров о членстве Албании и Северной Македонии в ЕС
- 3.01.2020, 13:07
Загреб собирается разблокировать процесс евроинтеграции балканских стран.
Хорватия во время своего председательства в ЕС будет работать над возобновлением переговоров о членстве в Европейском союзе Албании и Северной Македонии.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает «Радио Свобода».
«Мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть проблемы и разблокировать процесс», — отметил он.
Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз стали возможным после того, как в Скопье уладили разногласия с Грецией, согласившись на переименование страны.
В конце мая 2019 года Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми кначалу переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Однако Франция и Нидерланды выступили за приостановление переговоров о членстве Северной Македонии и Албании в ЕС.