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Хорватия инициирует возобновление переговоров о членстве Албании и Северной Македонии в ЕС

  • 3.01.2020, 13:07
Хорватия инициирует возобновление переговоров о членстве Албании и Северной Македонии в ЕС
Фото: PAP/EPA

Загреб собирается разблокировать процесс евроинтеграции балканских стран.

Хорватия во время своего председательства в ЕС будет работать над возобновлением переговоров о членстве в Европейском союзе Албании и Северной Македонии.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает «Радио Свобода».

«Мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть проблемы и разблокировать процесс», — отметил он.

Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз стали возможным после того, как в Скопье уладили разногласия с Грецией, согласившись на переименование страны.

В конце мая 2019 года Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми кначалу переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Однако Франция и Нидерланды выступили за приостановление переговоров о членстве Северной Македонии и Албании в ЕС.


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