Белорусы поддержали Павла Северинца, который встретил Новый год на Окрестина 3.01.2020, 13:38

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Cолидарность в действии.

Многие из активистов встретили новый 2020 год за решеткой в изоляторе на Окрестина, отбывая аресты за протесты против интеграции с Россией. Среди них организатор протестов, оппозиционный политик и писатель Павел Северинец.

О том, как семья встретила Новый год без Павла и о поддержке от людей «Радыё Свабода» спросила у жены политика Ольги Северинец. 30 декабря у Павла Северинца был день рождения, который он также провел в неволе.

«Собирали ему передачу более праздничную, - рассказывает Ольга. - Но особенно туда ничего не положишь, потому что там ничего нельзя. Передавали «рафаэлки», колбасы, самоиспеченный хлеб - тот, который он любит. Передали книги, которые он просил - Чехова, Горецкого, журнал «Наша история». Мать Павла Татьяна Северинец писала в Facebook, что это уже шестой день рождения, который ее сын встречает за решеткой.

Очень много людей поддержало их семью, рассказывает Ольга Северинец. С тех пор, как Павла задержали, на издание его второй книги из цикла «Беларусалим» люди пожертвовали около 1500 рублей - сбор средств идет на Ulej.by.

Кроме Северинца были арестованы еще несколько человек - активисты «Европейской Беларуси» Максим Винярский, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков, Стас Шашок, Денис Урбанович, Максим Урбанович, Сергей Тихоновский, Алесь Чехольский и Елена Толстая. Большинство из них встретила Новый год за решеткой.