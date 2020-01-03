закрыть
3 января 2020, пятница, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусы поддержали Павла Северинца, который встретил Новый год на Окрестина

  • 3.01.2020, 13:38
Белорусы поддержали Павла Северинца, который встретил Новый год на Окрестина
ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Cолидарность в действии.

Многие из активистов встретили новый 2020 год за решеткой в изоляторе на Окрестина, отбывая аресты за протесты против интеграции с Россией. Среди них организатор протестов, оппозиционный политик и писатель Павел Северинец.

О том, как семья встретила Новый год без Павла и о поддержке от людей «Радыё Свабода» спросила у жены политика Ольги Северинец. 30 декабря у Павла Северинца был день рождения, который он также провел в неволе.

«Собирали ему передачу более праздничную, - рассказывает Ольга. - Но особенно туда ничего не положишь, потому что там ничего нельзя. Передавали «рафаэлки», колбасы, самоиспеченный хлеб - тот, который он любит. Передали книги, которые он просил - Чехова, Горецкого, журнал «Наша история». Мать Павла Татьяна Северинец писала в Facebook, что это уже шестой день рождения, который ее сын встречает за решеткой.

Очень много людей поддержало их семью, рассказывает Ольга Северинец. С тех пор, как Павла задержали, на издание его второй книги из цикла «Беларусалим» люди пожертвовали около 1500 рублей - сбор средств идет на Ulej.by.

Кроме Северинца были арестованы еще несколько человек - активисты «Европейской Беларуси» Максим Винярский, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков, Стас Шашок, Денис Урбанович, Максим Урбанович, Сергей Тихоновский, Алесь Чехольский и Елена Толстая. Большинство из них встретила Новый год за решеткой.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип