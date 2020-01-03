Руководство БАТЭ рассказало о задачах команды на новый сезон 3.01.2020, 13:52

Футбольный клуб из Борисова ставит перед собой амбициозные задачи.

Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020, пишет tut.by.

— Задачи у нас всегда максимальные. Думаю, где-то с 2008 года от БАТЭ ждут не только чемпионcтва. Наши цели не поменялись. Намерены вернуть первое место в чемпионате Беларуси, а также пробиться в еврокубковую осень (групповой этап Лиги Европы — прим.).

Отметим, что в прошедшем сезоне борисовчане не смогли добиться ни одной из этих целей. Перед наступлением 2020 года клуб объявил о назначении нового главного тренера - Кирилла Альшевского.