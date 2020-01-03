Фотофакт: Лучшие снимки телескопа Hubble в 2019 году 3.01.2020, 14:00

В далекой-далекой галактике...

Телескоп Hubble — совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Уже 29 лет он находится на орбите Земли, снабжая ученых ценным материалом для исследований и радуя необычными снимками всех любителей далекого космоса, пишет "Фокус".

Следы "Великой вспышки"

Это двойная звезда-гипергигант Эта Киля, расположенная в 7500 световых лет от Земли. В начале XIX века ее блеск стал быстро увеличиваться, и к 1843 году она была самым ярким объектом ночного неба, не считая Луны, планет и Сириуса. Астрономы назвали это событие "Великой вспышкой". Правда, сейчас звезда находится на грани видимости невооруженным глазом. Недавно Hubble сфотографировал ее в ультрафиолетовом диапазоне. Голубой цвет соответствует свечению атомов магния. Красный — выброшенному во время "Великой вспышки" веществу, в котором доминирует азот.

Двойные песочные часы

Южная Крабовидная туманность расположена в нескольких тысячах световых лет от Земли в созвездии Центавра. Ее причудливая форма, напоминающая вложенные друг в друга песочные часы, создана двойной звездной системой. Одна из звезд — стареющий красный гигант, а вторая — белый карлик. Первая теряет свои внешние слои, в результате чего обе звезды погружаются в диск из газа.

Звездный кластер

Шаровое скопление NGC 1466 состоит из звезд, притягиваемых гравитацией. Звездный шар медленно движется в пространстве на задворках Большого Магелланова Облака — одной из ближайших к Млечному Пути галактик. Голубое свечение испускают звезды с наибольшей массой в шаровом скоплении.

Призрачное лицо

Система AM 2026-424 находится в 700 млн световых лет от Земли. Она сформировалась в результате столкновения двух галактик. Каждый "глаз" на призрачном лице — это ядро одной из галактик. Контур лица формируют молодые звезды, а нос и рот — другие звездные скопления. Спустя 1–2 млрд лет галактики полностью сольются.

Галактическая спираль

Галактика NGC 3147 выглядит, как винтовая лестница, ведущая к яркому центру. Спиральные полосы — это скопления молодых звезд, туманностей и пыли. В центре захватывающей картины находится черная дыра, окруженная диском из звезд, газа и пыли, захваченных гравитационным водоворотом. Галактика расположена на расстоянии 130 млн световых лет от Земли в созвездии Дракон.