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Сотрудникам госСМИ предложили дешевые квартиры в новом доме в Минске

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  • 3.01.2020, 14:21
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Сотрудникам госСМИ предложили дешевые квартиры в новом доме в Минске
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цена — $630 за метр.

«Минскстрой» построит в Чижовке дом на 132 квартиры, 50 из которых достанутся нуждающимся работникам государственных СМИ. Цена за квадрат — от 1300 рублей, сообщается в проектной декларации в газете «Звязда», пишет tut.by.

Дом будет находиться в новом микрорайоне Чижовка-6а и будет представлять собой МАПИДовскую «свечку» на 19 этажей (серия М111−90). Располагаться он будет вот тут:

82 квартиры в нем предназначаются для очередников районов Минска. Остальные 50 будут предложены сотрудникам государственных СМИ, в том числе Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы.

Стоимость «квадрата» общей площади жилых помещений с внутренней отделкой для нуждающихся составляет 1 332,15 рубля (около 630 долларов) для нормируемой площади жилого помещения. А это по 15 «квадратов» на каждого члена семьи для очередников и по 20 — для многодетных.

Остальная площадь будет считаться уже по 1 980,00 рубля (около 940 долларов) за квадратный метр.

Грубо говоря, семья из трех человек сможет рассчитывать на 45 «квадратов» по цене 630 долларов за метр. А это как раз «однушка» в МАПИДовской «свечке» М111−90.

Начало строительства жилого дома — 20 ноября 2019 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию — 28 февраля 2021 года.

Всего в Чижовке-6а появится 8 новостроек двух серий МАПИДа. Это все будет жилье для нуждающихся.


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