Rzeczpospolita: Будет еще один газопровод в Европу без участия России 9 3.01.2020, 14:35

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Источником поставок станут подводные залежи газа на шельфе Израиля и Кипра.

Накануне министры энергетики Греции, Кипра и Израиля в Афинах подписали межгосударственное соглашение о совместном строительстве газопровода EastMed. На подписании присутствовали премьер-министры Греции и Израиля. Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал документ "историческим", пишет польская газета Rzeczpospolita (перевод - "Зеркало недели. Украина").

"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не конкуренция. Особенно в энергетических вопросах", - сказал президент Кипра.

Он добавил, что еще необходимо согласие Италии на участие в строительстве, и что это случится "очень скоро".

Протяженность газопровода EastMed должна составлять 1900 км, а пропускная способность - 11 млрд кубов газа в год (1 млрд кубов для Кипра). Поставлять газ будут из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита".

Подводная часть должна быть более 1300 км. Из этого участка 200 км соединит месторождения на востоке Средиземного моря с Кипром; еще в 700 км находится участок Кипр-Крит, а в 400 км - Крит-полуостров Пелопоннес.

Наземная часть будет тянуться на 600 км – от Пелопоннеса до Западной Греции. Отсюда планируется транспортировка сырья в Италию по газопроводу "Посейдон". И с соединением Греция-Болгария (Interconnector Греция-Болгария) в Болгарию, а затем в другие страны ЕС.

В последние годы у берегов Кипра и Израиля были открыты крупные месторождения газа. Однако их эксплуатация сдерживается не только геологией маршрута, но также политическими конфликтами и территориальными спорами, особенно между Кипром и Турцией.

Окончательная стоимость проекта будет зависеть от ряда проблем, с которыми сталкиваются строители. На маршруте находится подводная гора Эратосфен к югу от Кипра; глубина моря между Кипром и Критом - 3 км; наконец, этот регион находится в зоне сейсмической активности.

Именно поэтому некоторые эксперты считают проект более политическим, чем бизнесом. Сторонники утверждают, что инвестиции увеличат безопасность поставок газа в Европу из-за разнообразия маршрутов и источников поставок.

Проект поддерживается Европейским Союзом. Брюссель уже потратил 34,5 млн евро на подробный анализ. По словам проектировщиков, газопровод может быть готов к 2024/2025 году.

Ранее в Турции запустили газопровод TANAP для поставок азербайджанского газа в ЕС.