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СМИ: Дуда из-за Путина отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста

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  • 3.01.2020, 14:49
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СМИ: Дуда из-за Путина отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Форум пройдет в Израиле.

Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом году форум состоится 22–23 января.

Дуда и Путин были в числе приглашенных. 

Изначально польский президент принял приглашение, однако после антипольских заявлений Путина решил отказаться от поездки. 

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

24 декабря российский правитель сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "Гордон" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия "брутально разделили Польшу". 


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