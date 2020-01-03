Новый главный тренер БАТЭ: Родному клубу понадобилась моя помощь 3.01.2020, 15:02

Фото: fcbate.by

Кирилл Альшевский заявил, что не мог отказать футбольному клубу из Борисова.

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский вспомнил о прошлом сезоне, когда выиграл золотые медали с дублирующим составом, пишет «Трибуна».

– Легко ли вы согласились отказаться от работы с дублем, где провели прошлый сезон, и где круче разбираетесь?

– А кто знает, насколько круто я разбираюсь во взрослом футболе? Время покажет. Мне было очень комфортно в дубле: отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи, минимум давления. Делай все, что хочешь. Главное, выполняй задачи, которые перед тобой стоят.

Но… Может это громко прозвучит, но в какой-то степени моему родному клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять предложение было бы не совсем правильно. Оно не так просто далось, как может показаться, – сказал Альшевский.