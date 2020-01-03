Дроны вместо фейерверков: придумано экологичное новогоднее шоу 1 3.01.2020, 15:12

1,357

В Шанхае нашли альтернативу новогодним салютам.

Небо над городом осветили две тысячи беспилотников, пишет BBC.

Накануне 2020 года дискуссия о вреде новогодних салютов усилилась.

Жители Австралии протестовали против традиционного шоу фейерверков в Сиднее из-за лесных пожаров. Они требовали не загрязнять воздух дополнительно, а деньги предлагали отправить на борьбу со стихией. Но власти от идеи не отказались.