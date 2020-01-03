Под Речицей загорелась нефтяная скважина
- 3.01.2020, 15:47
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Причина возгорания устанавливается.
2 января в 18:27 речицкие спасатели получили сообщение о пожаре на скважине №37 Некрасовского месторождения РУП "ПО "Белоруснефть" возле деревни Яновка.
Скважина сейчас не эксплуатируется и находится в освоении после бурения. Пожар, как уточняет пресс-служба МЧС, начался после повреждения трубопровода.
В течение часа спасатели ликвидировали огонь. Также сотрудники МЧС провели работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного возгорания. Пострадавших при происшествии нет.
Причина возгорания устанавливается.