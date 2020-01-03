Первый шаг к смене режима в Иране 3.01.2020, 15:55

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Джон Болтон

Джон Болтон приветствовал ликвидацию генерала Сулеймани.

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон приветствовал ликвидацию Пентагоном иранского генерала и командующего спецназом Аль-Кудс Кассема Сулеймани.

«Поздравляю всех, кто имеет отношение к операции по ликвидации Кассема Сулеймани. Это был решающий удар по пагубной деятельности Ирана по всему миру. Надеюсь, это первый шаг к смене режима в Тегеране», — написал Болтон в Twitter.

Болтон известен полным неприятием режима в Иране и сторонником жесткого давления на Тегеран для прекращения его ядерной программы.

В ночь на пятницу, 3 января, по международному аэропорту в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты. Изначально сообщалось об одном погибшем гражданском и ранении 12 иракских военных.

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани и командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

После этого в Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани был убит в ходе операции ВС США в Багдаде по указанию президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию ВС США «актом международного терроризма» и пригрозил последствиями.

Преемником Касема Сулеймани был назначен бригадный генерал Эсмаил Каани.

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам Дональда Трампа, за этой атакой стоял Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.