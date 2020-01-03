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В Минэнерго назвали стоимость российского газа

  • 3.01.2020, 16:06
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В Минэнерго назвали стоимость российского газа

Цена известна пока только на январь-февраль.

Поставки российского природного газа в Беларусь в январе-феврале нынешнего года будут осуществляться по цене 2019 года - $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства энергетики республики.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, в январе-феврале поставки будут осуществляться из расчета $127 за 1 тыс. куб. м", - отметила представитель Минэнерго страны.

"Газпром" и Беларусь 31 декабря минувшего года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа. Нынешнее газовое соглашение между Москвой и Минском должно прекратить свое действие с 1 января 2020 года.

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Цену на газ в целом планировалось сохранить на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).


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