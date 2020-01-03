10 необычных блюд на православное Рождество 3.01.2020, 16:24

Каждый год мы изобретаем заново меню на Рождество.

Кутья, постные вареники, бобы… что еще? Вот 10 идей, чтобы сделать праздничный стол ярче и вкуснее, и при этом плавно выйти из Рождественского поста, пишет nv.ua.

На Сочельник 6 января приходится последний и достаточно строгий день Рождественского поста. В этот день не принято обедать, лишь детям и кормящим позволяется легко перекусить. В то же время ужин накануне праздника Рождества должен быть вкусным и праздничным, чтобы следующий год прошел в достатке и процветании. С Рождества 7 января по Крещение (Богоявление) 19 января продлятся Рождественские святки, когда позволено питаться без ограничений, включая Зимний мясоед 10 января. Далее до конца месяца будет всего несколько постных дней: 22, 24, 29 и 31 января.

Конечно же, по традиции ужин начнется с кутьи. Пусть большинство остальных блюд рождественского стола будут легкими: салаты из свежих овощей и фруктов, закуски. Основного горячего блюда достаточно одного. Включите в меню напитки, такие как узвар или морс. И не забудьте поставить на стол сладости. Вот 10 идей от лучших шефов, которые вдохновят вас на роскошный, и в то же время легкий праздничный стол.

Тыква в духовке / Фото: Instagram — mamalatolga

Запеченная тыква по-гречески может быть самодостаточной теплой закуской или гарниром к рыбе. Она дойдет в духовке, пока вы будете заняты приготовлением салатов.

Рыба. Хотите изысканное и легкое горячее блюдо? Обратите внимание на речную форель по рецепту Марко Черветти. Праздничным блюдом у нас традиционно считаются разные виды красных рыб. Правильно приготовленная местная речная форель не уступает по вкусу привозной рыбе, и в то же время она менее жирна.

Салат из томатов и тофу по рецепту кулинарного эксперта Евгения Клопотенко прост в приготовлении и в то же время приятно удивит вкусом. Жареный арахис придает салату приятный хруст, а зелень кинзы — яркий свежий аромат.

Фото: jcomp / freepik.com

Спринг-роллы. Если вы ищете легкую современную альтернативу вареникам — обратите внимание на спринг-роллы. Как и в варениках, начинка здесь может быть практически любой. Овощи, зелень, соевые ростки, грибы, креветки, краб — варианты, подходящие для постного стола. В тоже время очень вкусны и мясные начинки. Чтобы блюдо сохраняла азиатский характер, подайте к спринг роллам правильный соус.

Фото: freepik.com

Тунец — еще одна рыба, которая достойна оказаться на праздничном столе. Не стоит мучить благородный продукт длительным приготовлением. Подчеркните достоинства тунца легкой обжаркой и подачей в формате татаки.

Фото: Instagram — edaikukhnya

Авокадо, креветки и черри — сочетание, ставшее классикой наших дней. Салат из перечисленных ингредиентов не потребует длительного приготовления, главное — легкий и точно приготовленный соус.

Пастуший пирог — мясное блюдо, которое традиционно едят в Англии на Рождество. Евгений Клопотенко адаптировал рецепт к требованиям поста, сохранив при этом великолепный вкус. Пастуший пирог с чечевицей и грибами еще не раз выручит вас во время поста — в копилку.

Салат с апельсинами от Марко Черветти. Легкий, витаминный и в то же время вкуснейший салат, который вы приготовите за 5−10 минут — находка для праздничного стола, в том числе постного.

Поклонникам чизкейков во время поста вовсе не обязательно отказываться от любимого блюда, когда можно приготовить постный его вариант. Нет, не на обезжиренном твороге. Этот вкуснейший десерт позаимствован из кухни веганов, где «творожная масса» готовится из смеси орехов, банана, меда, льняной муки и льняного масла. Это не только вкусно и не способствует набору веса, но еще и полезно.

Фото: klopotenko.com

Зимний коктейль. Чтобы стол не был слишком «тяжелым», уделите внимание напиткам. В отдельные праздничные дни во время Рождественского поста, который считается нестрогим, дозволено вино. Помимо узвара, приготовьте такой вкуснейший коктейль из красного вина и ягод — это не займет много времени и создаст праздничное настроение.