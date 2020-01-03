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Почему в Беларуси отключили телеканал ТНТ?

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  • 3.01.2020, 16:46
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Почему в Беларуси отключили телеканал ТНТ?

Не смогли договориться.

МТИС (Минские телевизионные информационные сети) перестали транслировать телеканал ТНТ International.

Замдиректора МТИС Евгений Никанкин объяснил tut.by, почему это произошло и обнадежил: вероятность, что ТНТ в этом году вернется — очень высокая.

— Договор закончился, это правда. С любым каналом договор заканчивается практически каждый год. Он должен продлеваться или не продлеваться.

— А кто был инициатором непродления договора: МТИС или ТНТ?

— Не было инициативы непродления. Мы просто не договорились с каналом на следующий период, и все.

— Есть шанс, что ТНТ вернется?

— Не люблю давать обещания. Во-первых, шансы есть у всех. Во-вторых, вопрос не в контенте. Тут — двухсторонние отношения. Мы работаем над этим вопросом и сегодня. Процесс не очень простой, есть разные нюансы. Приложу максимум усилий, чтобы договориться.

Скажу так: вероятность, что ТНТ в этом году вернется — очень высокая. Может быть, это произойдет даже через месяц. Понятно, что он никак не вернется через два-три дня. Есть процедуры, которые невозможно осуществить в любой момент.

— На частоте 402 МГц, которую раньше занимал ТНТ International, с 1 января появился телеканал KVARTAL TV. ТНТ придется искать другую частоту?

— KVARTAL TV останется в сети МТИС в любом случае. Обратной замены не произойдет. Но в первую очередь необходимо достигнуть договоренности с ТНТ, а уже затем определиться с вариантами замены. У нас до последнего был вариант, связанный с одним каналом. Но поскольку мы не договорились с ТНТ, этот канал остался в сети. Пока не буду говорить его название.


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