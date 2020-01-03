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Помпео обсудил убийство Сулеймани с главами МИД Германии, Великобритании и Китая

  • 3.01.2020, 16:55
Помпео обсудил убийство Сулеймани с главами МИД Германии, Великобритании и Китая
Майк Помпео
Фото: Reuters

Государственный секретарь США благодарил союзников за поддержку.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил ситуацию с ликвидацией американскими военными командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани с министрами иностранных дел Германии и Великобритании. 

"Поговорил с [главой МИД Германии] Хайко Маасом по поводу решения [президента США] Дональда Трампа предпринять оборонительные действия и ликвидировать Касема Сулеймани. ФРГ тоже обеспокоена постоянными военными провокациями со стороны иранского режима. США по-прежнему настроены на деэскалацию", – написал Помпео в своем Twitter.

В разговоре с главой британского МИД Домиником Раабом он поблагодарил союзников за поддержку.

Помпео также рассказал о телефонном разговоре на тему ликвидации Сулеймани с главой внешнеполитического ведомства Китая Ян Цзечи

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики. 


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