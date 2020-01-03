Как нас оценивают по одежде 2 3.01.2020, 17:23

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Американское исследование подтвердило поговорку, согласно которой людей встречают по одежке.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier (перевод – Inopressa.ru).

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Human Behaviour, "незнакомых людей, которые выглядят богатыми благодаря своей одежде, в большинстве случаев считают более компетентными, чем тех, кого на основе их гардероба считают бедными".

"Исследователи демонстрировали участникам эксперимента портреты, подвергавшиеся изменениям. На изображении можно было увидеть лицо человека и верхнюю часть его туловища, при этом психологи могли по-разному комбинировать лицо и одежду изображенного человека. Предварительно жюри оценивало, выглядит одежда дорого или дешево", - говорится в статье.

"В более чем 80% случаев изображенного человека считали более компетентным, если его лицо комбинировалось с туловищем, одетым в одежду, выглядевшую дорогой. Этот эффект наблюдался, даже если фотография демонстрировалась лишь долю секунды", - отмечает издание.

"Даже когда участников эксперимента просили не обращать внимания на одежду, они считали людей, одетых в дорогую одежду, более компетентными. "Прослеживается явная тенденция в том, что люди с более низким экономическим статусом воспринимаются как менее компетентные", - заключили ученые.

"Вместо того, чтобы получать уважение за свои старания, бедные люди сталкиваются с упорным пренебрежительным отношением и неуважением со стороны остального общества", - указал профессор Принстонского университета и автор исследования Эльдар Шафир.