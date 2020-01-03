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Союз закрученных кранов

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  • 3.01.2020, 17:34
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Союз закрученных кранов

Опять в мифическом союзном государстве разлад.

Поставки российской нефти в Беларусь прекращены. Опять в мифическом союзном государстве разлад – не договорились об условиях поставок. Поэтому кран перекрыт, пишет телеграм-канал СерпомПо.  

Ясно уже, что «союза» нет. А то, что есть вместо него напоминает запойного алкоголика, который после новогодней пьянки, трясущимися руками спускает в мусоропровод распитые с дружбаном бутылки, а сам уходит «в завязку».

Перекрывает на время «кран» огненной воде, чтобы потом снова вернуться к союзному выпивону. 


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