Союз закрученных кранов 3 3.01.2020, 17:34

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Опять в мифическом союзном государстве разлад.

Поставки российской нефти в Беларусь прекращены. Опять в мифическом союзном государстве разлад – не договорились об условиях поставок. Поэтому кран перекрыт, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Ясно уже, что «союза» нет. А то, что есть вместо него напоминает запойного алкоголика, который после новогодней пьянки, трясущимися руками спускает в мусоропровод распитые с дружбаном бутылки, а сам уходит «в завязку».

Перекрывает на время «кран» огненной воде, чтобы потом снова вернуться к союзному выпивону.