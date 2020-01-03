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«На границе стоим уже восемь часов, в очереди одни русские»

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  • 3.01.2020, 18:16
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«На границе стоим уже восемь часов, в очереди одни русские»

Что сейчас с очередями на границе.

В автомобильных пунктах пропуска на белорусской границе сохраняется оживление, свойственное для праздничных дней, пишет «Онлайнер».

По официальным данным, выезда в Польшу ожидают порядка 280 автомобилей, в Литву — около 180. Значительная часть транспорта — машины с российскими номерами, у соседей продолжаются новогодние каникулы.

«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов»

Читатели делятся на форуме переживаниями: на границе очереди, в которых приходится проводить много часов.

«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов. Только выехали с нашей границы. Впереди еще поляки. Пока не запускают. Это капец... Одни русские», — рассказал пользователь с ником pvl2010.

«Там 90% машин на российских номерах», — подтверждает читатель Onotole_Vasserman.

Ситуация стандартная: в период больших выходных и белорусы активно выезжают за рубеж, и россияне путешествуют транзитом через нашу страну.

Водители стараются угадать, через какой пункт пропуска удастся проехать быстрее.

«На „Берестовице“ белорусскую прошли за 15 минут, небольшая очередь от „дьютиков“ в сторону польской», — похвастался пользователь alenka-a.

Один из самых загруженных пунктов пропуска этим утром — «Брест» на границе с Польшей.

«„Брест“, стоим с 9 утра — не заехали еще в отстойник. Много россиян и поляков», — рассказал читатель с ником степа2009.

А вот в «Берестовице» вроде бы дела обстоят чуть лучше.

«Прошли границу на „Берестовице“. Итого 2,5 часа», — написал пользователь alenka-a.

Очереди в цифрах

На сайте Государственного пограничного комитета есть информация о ситуации в пунктах пропуска. По состоянию на 10:00 обстановка выглядит следующим образом.

Литва:

«Каменный Лог» — более 90 легковых авто;

«Лоша» — более 50 легковых авто;

«Бенякони» — более 40 легковых авто.

Польша:

«Брузги» — более 80 легковых авто;

«Берестовица» — более 40 легковых авто;

«Брест» — более 120 легковых авто;

«Домачево» — более 40 легковых авто.

В остальных пунктах пропуска, а также на украинском направлении, по информации на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, очередей нет.

12:00. Очереди растут

Полдень, обновленные сведения. Очереди растут.

Литва:

«Каменный Лог» — более 100 легковых авто;

«Котловка» — более 50 легковых авто;

«Лоша» — более 60 легковых авто;

«Бенякони» — более 50 легковых авто.

Польша:

«Брузги» — более 140 легковых авто;

«Берестовица» — более 90 легковых авто;

«Брест» — более 130 легковых авто;

«Домачево» — более 20 легковых авто.

О своем новогоднем путешествии за границу корреспонденту Onliner рассказал читатель Валерий.

— 31-го числа ехали в Литву через «Каменный Лог», в 18:00 пересекли границу за 10 минут. Обратно возвращались 2 января в 15:00 — проехали за 20 минут. Но на выезд из Беларуси наблюдали очередь из примерно 50 машин, преимущественно с номерами Российской Федерации, — рассказал он.

Еще один читатель, Максим, сообщил, что сегодня пытается пройти границу через пункт пропуска «Привалка». Определенно, это займет у него некоторое время.

В Государственном пограничном комитете подтвердили, что еще в преддверии новогодних выходных на государственной границе, как и прогнозировалось, были зафиксированы колебания пассажиропотока.

— После снижения количества пересекающих границу в период 31 декабря — 1 января поток лиц, следующих на выезд из Беларуси, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди, — рассказали в Госпогранкомитете.

Там отметили, что основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые в России продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь.

Всего с начала года пограничники оформили более 140 тыс. граждан, 70% из которых — граждане России.

К полудню 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском — до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.

Ситуация в 16:00

Очереди на границах по состоянию на 16:00. Снова рост.

Литва:

«Каменный Лог» — более 100 легковых авто;

«Котловка» — более 90 легковых авто;

«Лоша» — более 80 легковых авто;

«Бенякони» — более 70 легковых авто;

«Привалка» — более 30 легковых авто.

Польша:

«Брузги» — более 170 легковых авто;

«Берестовица» — более 100 легковых авто;

«Песчатка» — более 50 легковых авто;

«Брест» — более 120 легковых авто.

В очереди скучно, но у кого-то был мяч

Максим уже почти четыре часа пытается пересечь границу через пункт пропуска «Привалка». Белорусскую сторону прошел, но на территории пункта пропуска с литовской стороны пока не пускают — очередь.

Между тем кто-то нашел способ размяться на нейтральной полосе. Людям скучно, люди пинают мяч.


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