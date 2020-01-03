Почему смерть генерала Сулеймани изменит ситуацию на Ближнем Востоке 3.01.2020, 18:19

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Касем Сулеймани

Фото: AP

В персональных санкционных списках США генерал находился с 2007 года.

Ночью 3 января стало известно о гибели одного из самых влиятельных чиновников Ирана – командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касема Сулеймани. Он был убит вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Дональда Трампа.

«Настоящее время» рассказывает, кем был Сулеймани и почему его убийство может повлиять на ситуацию в регионе.

От каменщика до генерала

Касем Сулеймани был приближенным верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и одним из самых влиятельных людей в иранской политике. Последние 22 года он занимал позицию главы сил "Кудс" – элитного военного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Основная деятельность "Кудс" – спецоперации за рубежом и разведка.

Сулеймани родом из бедной семьи и в молодости работал каменщиком. Он стал военным в период Исламской революции и начал подниматься по карьерной лестнице во время Ирано-Иракской войны в 1980-х годах. В конце 1990-х он возглавил "Кудс". Уже в 2005 году Хаменеи называл его "живым мученником", а внутри страны он пользовался широкой популярностью.

Считается, что именно Сулеймани стоял за стратегиями, которые привели к военным победам Ирана и его союзников в регионе, в том числе во время гражданской войны в Сирии (на стороне президента Башара Асада) и во время боев против ИГИЛ в Ираке и Сирии. Он также поспособствовал тому, что шиитские повстанческие группировки стали частью государственных военных сил в Иране, Ливане и Ираке. Считается, что подразделение также поддерживает "Хезболлу" в Палестине и повстанческие группировки в Йемене и Афганистане.

Несмотря на то, что Сулеймани и его подразделение помогали США во время вторжения в Афганистан после террористических атак 2001 года, он перешел в категорию врагов уже через два года – во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Американцы обвиняли Сулеймани в смерти сотен американских солдат.

С середины 2010-х регулярно появлялись слухи о готовящихся покушениях на военного со стороны спецслужб некоторых арабских стран, США и Израиля. Некоторые СМИ даже сообщали о его смерти, но эта информация не подтверждалась. Последний раз о его возможной смерти сообщали в 2015 году – было известно, что Сулеймани тяжело ранили во время боев в сирийском Алеппо.

Уже после охлаждения отношений между Ираном и США, весной 2019 года, Вашингтон внес Корпус стражей Исламской революции в список иностранных террористических организаций, а госсекретарь США Майк Помпео назвал генерала Сулеймани "одним из главных террористов". Тем самым США впервые признали террористической организацией часть официального правительства другой страны. В сентябре 2019-го США ввели персональные санкции в отношении "Кудс", подразделения, которым командовал Сулеймани.

Почему его убили

В США, Израиле и в тех арабских странах, где во главе правительств стоят сунниты, Сулеймани называли одним из главных врагов. В персональных санкционных списках США генерал находился с 2007 года.

Сулеймани был убит в Ираке, где за несколько дней до этого шиитские группировки, которые связывают с КСИР и "Кудс", попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Силы безопасности Ирака применили для обороны слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Сразу после этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства, эвакуировал его сотрудников и призвал всех американских граждан покинуть Ирак. В Пентагоне подтвердили, что военные начали операцию по устранению иранского генерала именно по указанию Дональда Трампа.

"По указанию президента США были приняты решительные оборонительные действия для защиты американцев за границей. Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военных Ирака по всему региону. Генерал Сулеймани и его подразделение "Кудс" несут ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил", – говорится в заявлении Минобороны.

Осенью 2019 года, предположительно, одна из шиитских группировок, которая связана с КСИР, нанесла ракетный удар по американской военной базе в Ираке вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. США также настаивают, что Сулеймани мог стоять и за обстрелами "зеленой зоны" (правительственного квартала, где расположено американское посольство) в Багдаде.

С ним и иранскими силами также связывают организацию нескольких нападений на американские военные объекты и иракские правительственные здания уже после свержения Саддама Хуссейна.

Почему смерть Сулеймани важна

В 2018 году США официально вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия, и несколько раз вводили жесткие санкции в отношении этой страны. США также несколько раз обвиняли Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском и Персидском заливах, через которые проходит до 40% мировой нефти, транспортируемой морем. Иран тогда сбил американский беспилотник, но в последний момент США отменили ответный удар по целям в Иране. США и Саудовская Аравия также обвинили Иран в бомбардировке саудовских НПЗ осенью 2019 года.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди уже заявил, что своими действиями США нарушили суверенитет страны – американские военные обстреляли территорию вблизи международного аэропорта Багдада, а в ходе операции погибли еще несколько иракских военных. В том числе замначальника Сил народной мобилизации, которые являются частью иракской армии.

Многие аналитики опасаются, что смерть Сулеймани может привести к открытому военному противостоянию Ирана и США и опосредованным нападениям на военные объекты обеих стран. По словам главы иранской редакции Радио Свобода Мехди Парпанчи, с одной стороны, смерть главы "Кудс" может усилить влияние Ирана в Ираке, с другой, ослабить его в целом по региону – Сулеймани курировал работу группировок в разных странах и один из немногих людей, кто досканально знал регион и был влиятельной фигурой.

Тем не менее часть политиков внутри США выразили решительную поддержку действиям американской армии. Премьер-министр Израиля, главного союзника США на Ближнем Востоке, тоже поддержал операцию США против иранского военного и даже принял решение сократить свой рабочий визит в Грецию.

Сразу после сообщений о смерти Сулеймани цены на нефть резко поднялись примерно на 3,7%.