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«Северному потоку-2» становится все теснее

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  • 3.01.2020, 18:36
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«Северному потоку-2» становится все теснее

В Европу будет проложен еще один газопровод, который создаст конкуренцию российскому.

К общему вороху проблем, которые уже есть у газопровода «Северный поток-2», а именно, попадание под действие энергетических директив ЕС, санкции США, невозможность экстренно возобновить и завершить строительство, претензии экологов и прочие, добавляется ещё одна – конкуренция, пишет блогер «Злой одессит» для inforesist.org.

Так, стало известно, что вчера Греция, Израиль и Кипр пришли к соглашению о строительстве газопровода EastMed. Соответствующий документ тремя сторонами был подписан в Афинах и уже назван “историческим”.

Газопровод EastMed некоторые эксперты называют альтернативой “Северному потоку-2” и, в каком то смысле, не зря, хотя куда более логичнее было бы его называть альтернативой “Турецкому потоку”.

EastMed будет проходить по дну Средиземного моря от Израиля на территорию Кипра и остров Крит с выводом на материковую Грецию и Италию. Протяженность газопровода составит 1,9 тысячи километров, а стоимость его постройки составит 6 млрд евро.

В освою очередь мощность газопровода на первых порах составит 10 млрд кубометров газа в год, а в дальнейшем её планируют увеличить до 20 млрд кубометров в год. Учитывая данный факт не удивительно, что EastMed называют альтернативой “Северному потоку-2”, ведь максимальная пропускная способность этого газопровода лишь на 7,5 млрд кубометров в год будет меньше от дозволенной энергетическими директивами мощности “СП-2”.

Но, всё же сравнивать эти два газопровода неправильно, хотя в одном моменте сторонники EastMed правы. Этот газопровод создаст на европейском рынке дополнительную конкуренцию российскому газу, который и без того сейчас переживает помимо всех прочих проблем ещё и падение цен.

А потому, EastMed – в добрый путь!


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