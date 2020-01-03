Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ 4 3.01.2020, 19:07

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В Сеть попали эксклюзивные материалы.

Стало известно как будет выглядеть перспективный турецко-украинский беспилотный истребитель.

Видео опубликовала компания Defense Express в своей видеопрограмме "Тайны Baykar", пишет apostrophe.ua.

Эксклюзивные видеоматериалы были отсняты по итогам пребывания съемочной команды на исследовательских и производственных мощностях компании "Байкар", которая является безоговорочным лидером Турции в изготовлении беспилотных комплексов военного назначения.

В беспилотного самолета-истребителя еще нет названия. Однако есть тактико-технические требования. Беспилотный самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн может подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5:00. Управление - с помощью спутниковых систем. Масса вооружения или полезной нагрузки до 1 тонны. Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı, который 6 декабря 2019 впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т от ГП "Ивченко-Прогресс".

"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", - отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.