Безвизовые страны для белорусов: список на 2020 год 9 3.01.2020, 19:18

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фото: tio.by

Безвизовый въезд в некоторые страны возможен, если затем вы следуете в третью страну.

Страны безвизового въезда для белорусов - полный список.

Есть несколько причин, почему туристы так любят безвизовые направления, пишет tio.by. Во-первых, это проще: не нужно собирать никакие бумажки, куда-то записываться, волноваться, одобрили ли заявку. Во-вторых, это развязывает руки в плане оперативности: можно сегодня купить тур - а завтра уже сидеть в самолёте. Ну и, в-третьих, это банально дешевле! Попробуйте-ка оформить на всю семью визы даже по 35 евро (зачастую - плюс сборы визового центра): на эти деньги можно позволить себе лишние пару дней отдыха.

Хорошие новости: несколько десятков стран мира готовы без всяких визовых обязательств принять белорусских туристов. И пусть половина из них - это государства, куда редкий турист имеет возможность и желание добраться (Антигуа и Барбуда, Вануату и другие), часть из них - вполне себе популярные для отдыха направления.

Уточнить информацию о странах с безвизовым въездом для белорусов всегда можно на официальном сайте МИД Беларуси. В некоторых случаях информация на сайте МИД нуждается в уточнении в дипмиссии страны назначения.

Страны с упрощённым въездом (визы по прибытию, транзит и прочее)

Есть страны, которые готовы поставить белорусу штамп или визу по прилете, либо предоставляют возможность заблаговременно оформить визу онлайн. В числе наиболее популярных у белорусов условно безвизовых стран - Мальдивы (бесплатная виза ставится по прилёте в аэропорту) и Египет (въезд стоит 25$; туристам, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх, бесплатно ставится в паспорт так называемый Синайский штамп, дающий право на пребывание в течение 15 дней в пределах юго-восточной (туристической) части Синайского полуострова).

На Шри-Ланке стоимость визы для белорусов составляет 40$, при оформлении электронного разрешения на въезд - 35$. Белорусские туристы могут без визовых обязательств посетить Северный Кипр, при этом штамп в паспорт не ставится. На период до 30 дней можно въехать в Восточный Тимор, Бангладеш, Камбоджу, Лаос и Ямайку - виза оформляется по прибытию. Период до 28 дней можно находиться без визы в Гамбии и Мьянме, 90 дней можно находиться в Боливии и 60 дней - в Непале (цены на оформление виз по прилёте необходимо уточнять в диппредставительствах этих стран).

Бесплатная виза по прилёте ставится на Маврикии, Мадагаскаре.

К сожалению, информация об условно безвизовых странах не подтверждена МИД, поэтому при планировании путешествия ее необходимо дополнительно уточнять в дипмиссии государства назначения.

Безвизовый въезд в некоторые страны возможен, если затем вы следуете в третью страну. К примеру, в Сингапуре граждане Беларуси могут находиться 96 часов (ровно 4 дня), но только при условии, что Сингапур будет являться транзитной страной. На руках у вас обязательно должен быть билет в третью страну (важно - не в страну, из которой турист только что прилетел!).