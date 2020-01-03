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Лукашенко освободил Зася от должности госсекретаря совета безопасности Беларуси

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  • 3.01.2020, 19:36
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Лукашенко освободил Зася от должности госсекретаря совета безопасности Беларуси
Станислав Зась
Фото: ТАСС

Диктатор уже подписал указ.

Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря совета безопасности Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ №1 Лукашенко подписал 3 января, сообщает БелТА.

Станислав Зась с января заступил на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Процесс назначения представителя Беларуси генеральным секретарем ОДКБ занял почти год.


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