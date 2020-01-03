Минское «Динамо» обыграло «Северсталь», прeрвав серию поражений из 12 матчей 5 3.01.2020, 19:39

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Фото: euroradio.fm

У «зубров» отличились хоккеисты Шейн Принс, Михаил Стефанович и Марк-Андре Граньяни.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" в гостях победило "Северсталь" (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

Таким образом, "зубры" прервали антирекордную серию из 12 поражений, пишет pressball.by.

СЕВЕРСТАЛЬ — ДИНАМО Мн — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

ЧЕРЕПОВЕЦ. Ледовый дворец. Начало в 17.00.

СЕВЕРСТАЛЬ: Подъяпольский; Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачев (к); Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин; Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин; Рогов — Грачев, Марковин — Алексеев — Морозов.

ДИНАМО: Тэйлор; Знахаренко — Еременко, Павлович — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Денисов, Аносов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Мартынов — Демков — Дроздов; Павленко — Китаров (к) — Когалев; Достанко, Дадонов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Капустин (4.34). 2:0 — Трубачев (Сизов, Якимов, 23.55). 2:1 — Принс (24.36). 2:2 — Стефанович (Ковыршин, 42.02). 2:3 — Граньяни (Спунер, 49.00 — бол.).