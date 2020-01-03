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В России произошло ЧП с военным кораблем

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  • 3.01.2020, 20:16
  • 4,459
В России произошло ЧП с военным кораблем

Еще одна «боевая» потеря РФ.

В России прямо в пути по морю сломался военный десантный корабль ВМФ РФ под названием "Орск".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале, пишет сайт apostrophe.ua.

"В России очередная "боевая" потеря: большой десантный корабль "Орск" сломался по дороге из Сирии", - написал он, а также опубликовал фото, где видно, что судно тянут на буксире. Корабль отправлялся из сирийского города Тартус.


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