Премьер Северной Македонии подал в отставку 3.01.2020, 20:40

Зоран Заев

ЕС ранее приостановил переговоры о членстве балканской страны.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку, как и ожидалось, проложив путь к формированию правительства технократов для организации новых выборов в балканской стране, пишет zn.ua со ссылкой на балканскую службу RFE/RL.

Парламент уже принял отставку, которая вызвана тем, что Заев попросил парламент в октябре провести досрочные выборы после того, как он назвал "неутешительное" решение Европейского союза в прошлом году отложить начало переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.

Министр внутренних дел в уходящем правительстве Заева Оливер Спасовский станет премьер-министром временной администрации, которая, как ожидается, будет избрана законодателями во второй половине дня.

Правительство Заева, возглавляемое социал-демократом, вступило в должность в 2017 году с главной политической целью переговоров о вступлении в ЕС.

Хорватия, которая председательствует в ЕС в течение следующих шести месяцев, обязалась 2 января возобновить переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией.

Франция и Нидерланды приостановили начало переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией в прошлом году. Они беспокоились о том, что Россия и Китай соперничают за влияние в нестабильном балканском регионе.

Выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля.

Северная Македония является кандидатом на вступление в Европейский Союз еще с конца 2005 года. В феврале этого года страна даже сменила название на Северная Македония, чтобы Греция перестала блокировать начало соответствующих переговоров. Албания стала кандидатом на вступление в ЕС летом 2014 года. Европейская комиссия критиковала судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас отмечает прогресс.

В мае 2019 года Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.