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В Беларуси выросли тарифы на газ и свет

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  • 3.01.2020, 20:51
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В Беларуси выросли тарифы на газ и свет
иллюстрационное фото

Новые тарифы для населения определены постановлением правительства.

Правительство утвердило новые тарифы на газ и электричество. Так, если вы живете в доме или квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, то оплата за одного человека за газ составит 3,37 рубля в месяц (до подорожания было 3,29 рубля), пишет kp.by.

Электроэнергия подорожала существеннее. Предположим, что две семьи, одна из которых живет в квартире с электрической плитой, а вторая - с газовой, потребляют в месяц по 200 киловатт-часов. До подорожания семья, живущая в квартире с газовой плитой, платила за свет 34,92 рубля, а сейчас будет платить 38,02 рубля. Для семьи, живущей в квартире с электрической плитой, те же 200 киловатт обойдутся на 2 рубля 64 копейки больше, чем в декабре (до подорожания - 29,68 рубля, сейчас - 32 рубля 32 копейки). Это расчет по одноставочному тарифу, т. е. плата идет за фактически потребленное электричество. Существующие дифференцированные тарифы тоже подорожали. К слову, по какому тарифу платить, жильцы решают сами.

Новые тарифы

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