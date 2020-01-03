В квартире экс-следователя и правозащитника Олега Волчека провели обыск 3.01.2020, 21:30

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Олег Волчек

фото: RFE

В 1999-ом году Волчек был общественным следователем по делу «эскадронов смерти».

В минской квартире бывшего следователя и правозащитника Олега Волчека 3 января провели обыск. Милиционеры «предполагают», что убийство женщины, останки которой нашли в Свислочи, произошло в его квартире, рассказал «Радыё Свабода» Волчек.

Квартира Волчека находится рядом с местом, где нашли сумку с останками, поэтому милиционеры «предполагают», что женщину убили в квартире Волчека.

«Здесь есть еще пропавшая женщина, которая якобы заходила в квартиру, где живет мой брат», - сказал Волчек.

Собственниками квартиры являются Олег Волчек и его сводный брат. Волчек фигурирует в уголовном деле как свидетель. Ночью 3 января Волчека вызвали сотрудники Центрального РОВД, чтобы он открыл свою квартиру для «осмотра места происшествия». Какое именно происшествие произошло, Волчеку не сообщили, сказали только, что нужно «осмотреть кровавые пятна».

«Оперативники сказали, что до сих пор мой брат встречался с местной девушкой, которая злоупотребляет спиртным напитками и она в тот же промежуток времени исчезла. Они посчитали, что эта неустановленная женщина может быть этой девушкой», - сказал Волчек.

Первый обыск прошел в ночь со 2 на 3 января и длился около 4-х часов. Второй начался вечером того же дня, чтобы найти «кровавые пятна».

«Сейчас будут вещи забирать на биологические вещества. Тряпочки, ну такие вещественные доказательства», - сказал Волчек.

Волчек говорит, что ему как бывшему следователю непонятно, почему силовики не установили:

- что девушка, которая приходила в квартиру его брата, действительно исчезла;

- что найденные останки это действительно та пропавшая девушка.

Напомним, днем 2 января минские коммунальщики, которые проводили очистительные работы на реке Свислочь, достали из воды спортивную сумку с фрагментами человеческих конечностей.

В МВД сообщили, что останки, предположительно, женские. Кроме сумки, у реки и в реке пока ничего не найдено.

Милиция возбудила уголовное дело в связи с убийством.

Отметим, что Олег Волчек - бывший общественный следователь по делу «эскадронов смерти», а в конце 2019 года журналисты немецкого издания «Deutche Welle» поговорили с бывшим бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским. Мужчина рассказал, что весной 1999 года бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси похитили и убили экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

В 1999 году Олег Волчек возглавил общественную комиссию по выяснению обстоятельств исчезновения Юрия Захаренко. Результаты расследования комиссия передала в прокуратуру. С тех пор Волчек является официальным лицом, представляющим интересы семьи Захаренко в Беларуси.