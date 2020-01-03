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«Пинскдреву» пришлось оправдываться за закрытие спичечной фабрики

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  • 3.01.2020, 21:55
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«Пинскдреву» пришлось оправдываться за закрытие спичечной фабрики
фото: БЕЛТА

Еще в декабре был последний рабочий день на знаменитой спичечной фабрике.

Только сегодня утром СМИ рассказывали о том, что Пинск уже не тот: 27 декабря был последний рабочий день на знаменитой спичечной фабрике, пишет «Онлайнер». Плакали работники с многолетним стажем, члены их семей и просто неравнодушные люди. К вечеру появилось объяснение от «Пинскдрева». В частности, холдинговая компания пообещала наладить производство корпусной мебели на площадях реструктуризованной спичечной фабрики.

«Производство спичек стало нерентабельным, спрос на них упал. В сентябре работников спичечной фабрики (356 человек) предупредили, что она будет реструктуризована. Побеседовали с каждым, предложили переход с обучением на другие производства. Такой возможностью воспользовались около 200 человек. С 3 января они как ученики будут выполнять новую работу и три месяца получать среднюю зарплату по „спичке“. Уверены, в течение двух-трех месяцев эти работники выйдут на нормы по новым специальностям», — сказал Николай Трушко. Отдельным приказом 14 человек (в основном предпенсионного возраста) оформлены на другие предприятия холдинга без обучения.

С предложенными условиями не согласились 65 человек: кто-то решил не продлевать контракт, с другими прекращены трудовые отношения по соглашению сторон. «Эти люди самостоятельно нашли себе работу. На спичечной фабрике еще числятся 29 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Переведем их с предварительного согласия на другие предприятия „Пинскдрева“. Вакансий достаточно», — подчеркнул директор по работе с персоналом.

Спичечников устроили на 18 предприятий холдинга. Большинство людей перешли на Городищенскую мебельную фабрику, лесопильный и фанерный заводы, фабрику мягкой мебели, экспортной мебели, стульевую фабрику, службу погрузки и во вневедомственную охрану. При этом спичечная фабрика продолжает работать, в отделе заготовки шпона трудится 21 человек. О сроках прекращения ее деятельности не сообщается. На освободившихся площадях наладят производство корпусной мебели, в первую очередь стульев.

«Вопрос реструктуризации спичечной фабрики находится на контроле у руководства Пинского горисполкома. Администрации предприятия было поручено провести информационно-разъяснительную работу с каждым работником фабрики, отслеживалась ситуация с дальнейшим трудоустройством людей. Жалоб по этому поводу нам не поступало», — сообщили в горисполкоме.


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