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США дополнительно направят на Ближний Восток тысячи военных

  • 3.01.2020, 22:05
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США дополнительно направят на Ближний Восток тысячи военных

Вашингтон опасается эскалации в регионе из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

США дополнительно развернут тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает CNN (перевод — liga.net) со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Дополнительные войска поступят из состава Сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что эти силы были направлены на подготовку к развертыванию и будут отправлены в регион, если того потребует ситуация.

После беспорядков в посольстве США в Багдаде в начале этой недели США развернули 750 военнослужащих из того же подразделения и заявили, что дополнительные развертывания возможны.

Новое развертывание будет охватывать остальную часть бригады, это около 3000 солдат.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.


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