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Из роддома выписали лидчанку, которая родила в такси

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  • 3.01.2020, 22:20
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Из роддома выписали лидчанку, которая родила в такси
Евгений Делисандров
Фото: сервис 7220

Она назовет дочку в честь водителя.

Женщину, у которой накануне Нового года принял роды таксист, выписали из роддома. Из больницы маму с девочкой встречал все тот же водитель такси 7220 Евгений Делисандров пишет tut.by.

Напомним, накануне Нового года в Лиде произошла необычная история. Из соседнего города в службу такси 7220 поступил нетипичный звонок: женщина просила поскорее отвезти ее в роддом. Вызов взял Евгений Делисандров. Правда, довезти роженицу до больницы он не успел: женщина начала рожать. Водитель не растерялся и сам принял роды.

В четверг, 3 января, маму и малышку выписали из больницы. Встречать ее приехали три экипажа такси 7220. Среди водителей был и Евгений.

— Параллельно я работаю в супермаркете. Сегодня у меня там смена, поэтому, чтобы поехать в роддом, пришлось отпроситься, — говорит водитель. — Когда молодая мама нас увидела, немного удивилась. Сказала мне спасибо за помощь. Рассказала, что дочку назовет в мою честь — Евгения. Мне было очень приятно.

Фото: сервис 7220

Крестным, шутит Евгений, его быть не звали. Но это, говорит он, и неважно: «Главное, чтобы девочка росла здоровой».

Малышка и мама, продолжает водитель, чувствуют себя хорошо. Служба такси им подарила кроватку и много других подарков.

— После выписки ребята отвезли их домой, а я поехал в супермаркет на работу, — рассказывает Евгений. — Сегодня у нас дома еще один праздник: день рождения и у моей дочки. Ей исполнилось 10 лет.

Фото: сервис 7220

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