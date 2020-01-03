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Закупайтесь бензином

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  • Виктор Горбачев
  • 3.01.2020, 22:55
  • 6,557
Закупайтесь бензином
Виктор Горбачев
Фото: Facebook

Про топливо и панику.

Нет-нет, «не надо» срочно мчаться на автозаправки и затариваться бензином во все имеющиеся емкости. Вы что! У нас же «всегда и всего» хватает. Чуть ли не даром. Мы же в центре Европы и не надо паники.

Но мы очень хорошо помним заявления вроде:

- «Я гарантирую, никакой девальвации не будет, у нас хватает запасов валюты...»

Что после этого последовало? Помните? Если говорят, что не надо паники - на выходе получается все наоборот. Опа, и рост цен.

Так что. Ой! Стойте! Вы куда все разбежались и уехали? Я же еще не все сказал, а вы уже на заправках?

А вы уже заправились по полной или уже на старте? Главное, не паниковать. Но. Но заначку иметь. На всякий случай.

P.S. Представляете, с 10 января выдача топлива на заправках по 20 литров на одно авто. В неделю. Точка. А еще и по талонам. Смеяться не грех.

Виктор Горбачев


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