Юрий Хащеватский: Лукашенко теряет все нити управления 9 30.01.2020, 8:05

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Мы сейчас наблюдаем предсмертные конвульсии власти.

28 января Лукашенко на совещании по вопросам АПК потребовал от Витебской области вернуть ему $1,5 миллиарда.

Диктатор напомнил, что сейчас Беларусь «теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям». В этих условиях он посчитал уместным потребовать от агропромышленных предприятий Витебской области три миллиарда белорусских рублей. «Война идет, а вы болтовней занимаетесь», — раскритиковал положение дел Лукашенко.

Заявления диктатора для Charter97.org прокомментировал известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.

- Как вы оцениваете это заявление о том, что из-за «нефтяной войны» с Россией сельское население Витебской области должно отдать Лукашенко $1,5 миллиарда?

- «Удивительный» человек этот Александр Григорьевич… Он столько денег закопал в агрокомплекс, он столько денег закопал в отсталое сельское хозяйство, что теперь думает, что эти деньги — это полезное ископаемое, и их можно выкопать назад.

Но их не выкопаешь. Он их закопал навсегда в своем «экономическом чуде». А теперь мечется и не знает, как их оттуда назад взять. А назад они никогда не придут. Их нет уже — все, они проедены, они разворованы. Они ушли из-за его бездарной, абсолютно ни на что не похожей, экономической политики. Из-за того, что он 25 лет сдерживает страну, пытается ее оставить не то что в XX веке, а пытается утащить ее даже в XIX, а то уже и в XVIII век, введя крепостное право.

Мы сейчас наблюдаем предсмертное дергание власти, которая уже померла, но еще дергается потому что у нее происходят мышечные сокращения. Еще может постучать кулаком по столу, еще может кого-нибудь попугать чем-то… А на самом-то деле все нити управления, нити развития, Лукашенко уже утеряны. И эти нити развития утеряны именно в связи с той безумной, бездумной, безнравственной экономикой, которую Лукашенко насаждал в Беларуси четверть века. Вот, собственно говоря, и все. Ничего у него не получится. Никто ему ничего не отдаст.

- Диктатор фактически «ставит на счетчик» целую область. Давайте попробуем дать ему симметричный ответ: а сколько за это время задолжал белорусскому народу и государству сам Лукашенко? На какую сумму мы имеем право выставить ему иск?

- Я вам скажу так: если считать только его траты на самого себя любимого, то это уже внушительные суммы. Попробуйте для начала сложить стоимость всех его резиденций. Цену одной из последних мы знаем — это где-то $300 миллионов. А всех их у него то ли 17, то ли 18. Вот и умножьте это на 300 миллионов.

Даже если посчитать цену каждой не по 300, а по 100 миллионов, получается, что только на свои резиденции он потратил столько же, сколько закопал в Витебской области, и даже больше.

Приложите сюда еще его Майбахи, его Боинг — все, что он купил для собственного развлечения. Сложите вместе безумные траты на ледовые дворцы, которые он понастроил, вместо того чтобы построить новые поликлиники и новые школы. Сложите — и вы получите еще одну такую же цифру, как он закопал в Витебской области.

Но ведь он закопал не только же в агрокомплексе. Он закопал во всем абсолютно. Пока мы говорим о том, что тратилось официально. А если выйти на неофициальный уровень, на то как распределялись нефтяные деньги в конвертах своим соратникам, своим подчиненным, которые ему устраивали «выборы», эти безальтернативно элегантные фальсификации…

Сколько ушло на то чтобы задобрить ближайших соратников Дроздами, задобрить силовиков зарплатами в конвертах, премиями и так далее? И тут волосы на голове встанут дыбом от того сколько денег на самом деле зарыто.

Я уже не говорю о том, что сколько бы ни бахвалился Александр Григорьевич, уверяю вас, его скрытые счета тоже будут обнаружены через некоторое время после того, как он уйдет от власти.

- Как мы можем вернуть у Лукашенко то, что он нам должен?

- Никак мы это не вернем. Никак! Потому что, понимаете, мы сейчас обвиняем в этом Лукашенко — и это правильно, это все сделал он.

Но посмотрите на это иначе. А где были 9, почти 10 миллионов белорусов, которые на это все спокойно смотрели. А теперь они будут рассказывать всем, что виноват Лукашенко? Нет, извините виноват не только Лукашенко. С ним особый разговор, конечно же. Прохиндей, жулик, дорвавшийся до власти — он свою часть вины получает.

Но на мой взгляд, в большей степени виновато белорусское общество, которое это все допустило. Мне кажется, что не надо надеяться на то, что все можно вернуть. Уже практически ничего вернуть невозможно. Уже все — проехали, надо думать о будущем, надо начинать сначала, с чистого листа — и при этом вспомнить о своих обязательствах перед самими собой, перед своими детьми, перед своими внуками и наконец-то выстроить страну, где невозможно будет появление таких уродов во власти, какие у нас сейчас есть, невозможно будет попирать людей, закабалять их в крепостное право и так далее.

Для этого, кроме всего прочего, нужно иметь и политическую, и социальную сознательность, которая должна наконец проявиться у белорусов. Она приходит с возвращением чувства собственного достоинства. Вот что я могу сказать.

- Свой «счетчик» диктатор включил накануне президентских выборов. Как вы полагаете, есть ли у белорусов шанс остановить его уже в этом году? И что для этого нужно сделать?

- Безусловно, шанс есть. Для этого нужны совместные усилия тех, кто не любит Лукашенко, кто уже понял, о чем идет разговор — а таких сегодня большинство. Я думаю, процентов 80, а то и 90 понимают ужас ситуации, в которой они оказались.

Это значит, что дней 10, включая досрочное голосование, наблюдение за ним и так далее, люди должны провести в условиях максимальной бдительности, максимального участия в общественной жизни, максимально контролировать то, что происходит — идти наблюдателями, не ходить на досрочное голосование, отказаться от этого.

Это же очень просто. Всего неделю надо будет «пострадать». В кавычках, естественно. И проголосовать за того кандидата — а он наверняка будет — который будет полностью против Лукашенко, полностью его опрокидывать.

Собственно говоря, только это и надо сделать. И на следующий день вы проснетесь в другой стране, в которой появятся надежда, вера, возможности. Не сразу, но через несколько месяцев появятся деньги, появятся новые рабочие места. Все будет — только надо минимальное усилие приложить каждому, чтобы эту власть убрать.