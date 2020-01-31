Технически неисправные 30 Ирина Халип

31.01.2020, 8:12

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Ирина Халип

Целую неделю вся страна только и говорит, что о «сахарном деле».

У белорусских спецслужб и прочих местных силовиков есть два агрегатных состояния: или неудержимая словесная диарея, или напыщенное молчание с легким подмигиванием «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». И в том, и в другом состоянии выглядят они довольно глупо, но ничего промежуточного так и не освоили. Неужто им кажется, что и мы такие же, им под стать?

Целую неделю вся страна только и говорит, что о «сахарном деле». И все это время силовики делают вид, что ничего не произошло. Уже даже дети в школах обсуждают новое потенциально громкое дело. А спецслужбы молчат. Точно так же молчит «Белавиа», хотя разворот самолета, почти долетевшего до конечной точки маршрута, и возвращение его на родину, чтобы выгрузить парочку пассажиров, - это ЧП. Учитывая, что других авиакомпаний в нашей стране нет, - ЧП государственного масштаба, так что объясниться «Белавиа» была обязана. Но – никаких пресс-релизов, никаких публичных извинений пассажирам, потратившим день вместо пары часов на перелет. Даже пилот после того, как на глазах у всех из салона вывели нескольких человек, сообщил под общий хохот, что «техническая неисправность устранена». А ведь действительно – белорусские спецслужбы находятся в состоянии полной технической неисправности.

На что, интересно, они рассчитывали, набирая в рот воды? На то, что из сотни пассажиров не найдется ни одного, кто напишет об этом в социальных сетях или расскажет знакомому журналисту? Никто не позвонит во время посадки в Гродно другу или родственнику рассказать о неожиданном приключении? Никто не обновит статус в Фейсбуке? Если они всерьез думали, что никто, – тогда они не просто технически неисправны, а дефектны.

А в маленьких городках, где находятся сахарные заводы, они на что рассчитывали? В той Городее все друг друга знают, и новости там распространяются быстрее, чем вирусные видео набирают свои миллионы просмотров. И если на заводе или в доме у директора обыск, об этом через пять минут будут знать все жители. Да, в приемной будут отваживать журналистов, говорить, что руководитель в отпуске, но между собой-то все уже давно все обсудили и выяснили. А у всякого городейца найдется друг, брат или сват в большом городе. Так что, закрывать Городею, как Ухань? Нет, дефектные творения об этом не подумали. Они решили, что сто километров до Минска – путь неблизкий, и новости до столицы не дойдут – устанут и умрут по дороге от голода.

Но зато когда силовики переходят в другое агрегатное состояние и начинают сочинять небылицы, их ничем не заткнуть. Помните, как цветисто и подробно они рассказывали нам про дохлую крысу в водопроводе, которая по велению оппозиции должна была отравить весь город Минск? А про лагеря в Польше, где тренируются белорусские боевики, обучаясь штурму Дроздов? А про уникальное взрывное устройство под названием «киса», аналогов которому нет в мире, а у нас его не только изготовили, но и взорвали 3 июля? А про Влада Ковалева, который хотел дестабилизации обстановки? А про страшный заговор с целью захвата власти в декабре 2010 года? А про боевиков «Белого легиона», которые собирались устроить вооруженный переворот 25 марта 2017 года? Тут уже не просто техническая неисправность, тут дефект, с которым даже на завод-изготовитель не обратишься. С этим можно бороться только путем сдачи в металлолом для последующей полной утилизации.

А что касается «сахарного дела», то для меня оно символизирует еще одну, очень важную и печальную примету нашего времени. Я вспомнила, что еще лет 20-25 назад, если директор предприятия без предупреждения не выходил на работу, переставал отвечать по телефону и вообще исчезал с радаров, версий было всего две: или в запой ушел, или с любовницей на курорт уехал. Если исчезал не директор, а кто-нибудь чином пониже, то версия была одна: после вчерашнего еще не пришел в себя. Сегодня все по-другому. Если кто бы то ни было не появился на работе и перестал отвечать на звонки - значит, арестовали. И если раньше матери не пришедших домой ночевать молодых людей садились обзванивать больницы и морги, то сегодня они обзванивают ИВС, ЦИП, СИЗО. Паршивое оказалось время. Хорошо, что оно скоро закончится – большой и бессмысленной кучей металлолома с чугунным болваном посередине.

Ирина Халип, специально для Charter97.org