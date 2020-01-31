«После работы в регистратуре поликлиники понимаешь, что можешь все» 12 31.01.2020, 8:22

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Как филолог из Бреста решилась на крутой поворот в карьере и открывает фирменные магазины.

В свои 26 Катя из Бреста уверена, что каждая смена работы была «крутым поворотом в карьере». Начинала она с работы студенткой в регистратуре поликлиники, а сейчас открывает фирменные магазины швейной фирмы, пишет tut.by.

«После работы в регистратуре поликлиники мне уже ничего не страшно»

— Началось все в 2010 году, я закончила Брестский лицей № 1 им. А.С. Пушкина по профилю — филолог. ЦТ сдала нормально, но на бесплатное не проходила, а платное в тот момент мы не могли себе позволить, поэтому я подала документы на заочное в брестский государственный технический университет на специальность — маркетинг.

Сразу после поступления я начала искать работу, каким-то чудом попала я в поликлинику, на должность медицинского регистратора — работа в регистратуре. На тот момент мне только-только исполнилось 17 лет, поэтому у меня был сокращенный рабочий день на час, отпуск на пару дней больше и т.д. Зарплата на тот момент была где-то 190 рублей, если пересчитать на сегодняшний день. Хочу сказать, что это было самым большим испытанием в моей жизни, потому что все мы знаем, что такое поликлиника, как всегда во всем виновата регистратура, сколько всего приходится выслушивать, я бывало приходила домой и просто плакала от всего того, что выслушивала за день, там я проработала почти год, пока окончательно не надоело.

После регистратуры я поняла, что для меня не бывает «стрессовых ситуаций», что я умею общаться с людьми и ничего не сравнится с тем, что происходит в регистратуре и какие люди туда приходят.

Я стала снова искать работу, тогда мне моя знакомая предложила попробовать устроиться в магазин «АЛМИ», я пошла попробовать и меня сразу взяли, присвоили должность «продавец 4-го разряда», на собеседовании спросили, а вы стрессоустойчивая? Я говорю: «после работы в регистратуре, мне уже не страшно».

Меня взяли продавцом, но не на кассу, я отвечала за выкладку непродовольственного товара. У меня была своя категория: книги, лампочки, шампуни и так далее. Можно сказать, что это «крутой поворот в карьере», ведь это абсолютно разные профессии. Но в «АЛМИ» я долго не проработала, потому что магазин был круглосуточный и ставили ночные смены, а так как я молодая, без семьи, меня часто и оставляли на ночные, я просто поняла, что не выдерживаю смены по 12 часов. И я ушла.

От продажи зонтов в ТЦ до паба в Ирландии

Следующая моя работала — продавец, у ипэшника, который продавал галантерею. Зонты, сумки, кошельки, в торговом центре. Я работала на проценте от продаж, бывали дни, когда сидишь просто «по нулям», но в целом, за выходные торговля шла неплохо и меня устраивал график, я проработала почти 2 года. В какой-то момент, я понимала, что ничего нового не происходит, ты просто постоянно что-то предлагаешь, общаешься с людьми, но развития никакого. Я так успевала готовиться к сессиям, а в свободное время начала читать книги, чтобы не деградировать.

В какой-то день все так сложилось, что со мной на связь вышли мои знакомые ирландцы. Еще ребенком я ездила в семью по программе оздоровления, и они предложили мне приехать к ним на лето, отдохнуть. Я недолго думая, согласилась. Попрощалась с ипэшником, решила, что уезжаю на 3 месяца, ждать ему меня нет смысла, поэтому я уволилась. Кстати, им тогда, нельзя было еще оформлять на работу не родственников, поэтому 2 года трудового стажа из моей трудовой просто «выпали».

Уехала я в Ирландию, лето, все отлично. Поехали мы как-то в паб-ресторан на семейный обед, там, где мы жили все друг друга знают и в день нашего обеда к нам подошел хозяин паба и мы разговорились и он предложил мне поработать у него летом, я подумала, что ничего не теряю, английским владею, выучила меню, потренировалась на своих и вышла в паб на работу официанткой. Снова крутой поворот.

Могу сказать, что это был невероятный опыт. Команда была отличная, очень дружная. Все чаевые делились поровну на всех работающих в тот день, даже повару, мы все вместе оставались и убирали кухню, а не кухонные работники сами, потому что у них команда. 3 месяца пролетели незаметно, я успела и отдохнуть, и поработать, получить интересный опыт, обрела больше уверенности в себе и в общении на английском. Было интересно, но время улетать все же пришло.

«В Москве даже люди по утрам в метро меня не бесили»

Прилетела я домой, понимаю, что до сессии время еще есть, деньги на жизнь, пока тоже есть. Думаю, пора обновлять свое резюме и снова начинать поиски. И тут мне пишет одна давняя знакомая из Москвы, мол, приезжай погулять в Москву на пару дней, увидимся. Я решила съездить. Итоги нашей встречи — обсудили возможность жить и работать в Москве, она сама москвичка, говорит, первое время помогу с квартирой, работать будешь со мной, я не долго думаю возвращаюсь домой, собираю вещи и уезжаю в Москву.

Начинаю работать со своей знакомой, она занималась установкой карнизов и штор в элитных домах, стоимость работы и штор в диапазоне «премиум». Новый кардинальный поворот в карьере. Я начинаю снимать квартиру, как сейчас помню, на тот момент — около 300 долларов, близко от метро, станция «Рязанский проспект», это близко до центра и «не за МКАДом». На тот момент, я сравнивала цены и понимала, что снимаю квартиру в Москве, по цене почти комнаты или такой себе по качеству квартиры в Минске. Зарабатывала хорошо, на жизнь и на различные покупки хватало. Помню, я заходила в магазин или на рынок и мы сравнивали с мамой цены на некоторые продукты в Москве и Беларуси, если бы сама не жила, не поверила бы, что многое на тот момент было дешевле в Москве, чем у нас.

Многие не любят Москву, а мне очень нравилось там жить, потому что мне нравилось это ощущение движения, меня даже «люди в метро по утрам не бесили», зато во время поездок и дорог я много книг прочитала. Помимо работы со шторами я устроилась работать администратором в «коворкинг».

Часто помещения снимались для проведения различных мастер-классов, семинаров и просто для «игры в Мафию». Это была очень интересная работа, туда приходили очень интересные люди, мои обязанности, как администратора было — подготовить аудиторию, настроить проектор, подготовить чай/кофе, вести клиентскую базу, проводить различные рекламные мероприятия (как никак на маркетолога училась). Так, я жила в Москве и совмещала две работы, администратором мне очень нравилось, шторами заниматься было сложнее, потому что я ездила на установки и уставала физически. Помню был дом, где мы вешали тюль размером 6 м в высоту на 30 м в длину, я устала ее гладить.

Ездила домой, сдавала сессии, потом уже писала дипломную, защитилась и получила диплом маркетолога, спустя 5 лет обучения. И все было бы хорошо, но потом в моей семье произошло горе, и я была вынуждена вернуться домой. Решилось всё буквально за пару дней и вот я снова оказалась в Бресте и без работы.

«Занимаюсь открытием фирменных магазинов с нуля»

В этот раз я долго искала работу, все было не то. И тут я вижу вакансию «специалист по рекламе» на ОАО «Савушкин продукт», отправила туда резюме, без каких-либо шансов, все знают, что это за завод, туда так просто не попасть, но мое резюме им понравилось и меня пригласили на собеседование. Туда я шла без энтузиазма, понимая, что опыта работы в маркетинге или рекламе нет, образование заочное, но как говорится «ради прикола» и от части от безысходности я пошла на собеседование.

Помню, как сейчас, вакансии было 2, специалист по рекламе и маркетолог, на собеседование пришло 35 человек, руководство решило выслушать всех и выбрать этих двух счастливчиков. Каждому давали по 2 минуты, рассказать о себе, сижу я и слушаю, как пришли люди с образованием магистра маркетинга Варшавского университета, кто-то с опытом маркетолога от 5 лет и сижу я: заочка, опыта нет, до такой степени я понимала, что меня не возьмут, что всё честно рассказала им о себе и без нервов, как есть. В конце как всегда фраза «мы вам позвоним» и я ушла, даже не думая о том, что через пару месяцев стану частью команды «Савушкин». Вот он, новый поворот в карьере.

Меня взяли, «специалистом по рекламе», мой фронт работы — различные выставки-ярмарки внутри нашей страны и административная работа всего отдела. На завод часто приезжали различные делегации, у них были экскурсии по производству, а потом надо было устраивать выставку-дегустацию, это и была моя работа. Все оформлять, выставлять, рассказывать, а после все убирать и каждую выставку закрывать документально. Вся команда маркетологов и специалистов по рекламе, около 25 человек, отличный коллектив, интересная работа. Отличный социальный пакет, достойная зарплата. Я, кстати, была организатором первого в нашем городе тогда молочного фестиваля «Облака молока», это невероятный опыт в организации такого масштаба мероприятий, помимо этого «Дожинки», поэтому внутренне заводские выставки уже были обычным делом. Проработала на заводе я год.

На следующей работе я начинала с менеджера по продажам различного рода рекламы в рекламном агентстве, доработалась до должности «руководитель проектов», получила огромный опыт в рекламе, это уже был опыт по специальности. Однажды, один из клиентов предложил мне рассмотреть возможность работы у них в качестве «начальника отдела рекламы» и я согласилась, мне захотелось пойти дальше. Так я стала начальником отдела рекламы в строительном магазине.

Работа мне нравилась, но потом пошел «слушок», что фирма планирует закрываться и я решила на всякий случай обновить свое резюме, мало ли «выстрелит» и появится интересное предложение. «Выстрелило». Меня пригласили на собеседование на должность маркетолога в довольно известную швейную фирму. Собеседование прошло очень живо и интересно, даже шутки проскакивали, когда я вышла с собеседования, поняла, что хочу у них работать! Через пару дней мне позвонили и пригласили в их команду. И снова, другая сфера, новый опыт, не побоялась сменить должность «на ступень ниже». На этой фирме я работаю по сей день, в мои обязанности входит в основном развитие «фирменной сети» в республике, офлайн. Я занимаюсь открытием магазинов «с нуля», частые командировке по стране, выбор торгового оборудования, рекламная поддержка, обучение продавцов. Сейчас я абсолютно на своём месте, здесь самый лучший коллектив из всех, что я встречала, интересная работа.

Вот такие у меня были «крутые повороты в карьере», я очень рада всему, что происходило в моей жизни, это все надо было. Хочу еще сказать, что со всеми работодателями я расставалась всегда на «хорошей ноте» и со многими бывшими коллегами поддерживаю отличные отношения.