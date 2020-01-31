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Майк Помпео прибыл в Киев

  • 31.01.2020, 8:28
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Майк Помпео прибыл в Киев
Майк Помпео

Госсекретарь США встретится с президентом, главой МИД и Минобороны Украины.

Вечером 30 января в Украину прибыл государственный секретарь США Майк Помпео в рамках запланированной поездки в пяти стран. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок, передает liga.net.

"Украина приветствует хорошего друга с США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он.

Божок напомнил, что в Киеве Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.


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