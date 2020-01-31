Раскрыта тайна первых американцев 1 31.01.2020, 9:24

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Они оказались более биологически разнообразными, чем считалось ранее.

Ученые Университета штата Огайо в США раскрыли тайну первых людей, прибывших в Северную Америку, которые оказались более биологически разнообразными, чем считалось ранее. Долгое время специалисты полагали, что коренные американцы представляли собой однородную группу. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org (перевод — lenta.ru).

Специалисты с помощью компьютерной томографии проанализировали четыре древних черепов, найденных в подводных пещерах в штате Кинтана-Роо (Мексика). Они принадлежали людям, которые жили 9-13 тысяч лет назад, в конце плейстоцена и раннем голоцене, когда пещеры находились над уровнем моря. Исследователям удалось объединить рентгеновские снимки в трехмерное изображение.

Самый старый череп продемонстрировал сходство с арктическими популяциями Северной Америки, а чуть более молодой — с современным европейским населением. Третий череп имел признаки азиатских и индейских групп, а четвертый — арктической популяции в дополнение к некоторым современным южноамериканским чертам.

Согласно результатам, люди, которые переселялись из Азии в Северную Америку, первоначально имели высокое генетическое разнообразие. По какой-то причине это разнообразие уменьшилось, когда люди рассеялись по Южной Америке.