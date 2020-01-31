Сколько зарабатывает Белорусская сахарная компания в РФ 9 31.01.2020, 9:41

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В чем причина громкого «сахарного дела»?

Год назад эксклюзивный поставщик белорусского сахара на российский рынок Белорусская сахарная компания (БСК) входила в десятку крупнейших экспортеров Беларуси в Россию и показывала неплохую динамику по финансовым показателям, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно информации с ресурсов, которые генерируют финансовую отчетность субъектов хозяйствования России, по итогам 2018 года выручка БСК составила 9,8 млрд. российских рублей или свыше 155 млн долларов. По сравнению с 2016 и 2017 годами она выросла настолько, что позволила БСК войти в десятку крупнейших белорусских экспортеров в Россию. Впереди БСК в 2018 году были только дистрибуторы «БелАЗа», БМЗ, МАЗа и частных продовольственных холдингов — «Серволюкса» и «Савушкина продукта».

27 сотрудников БСК, которая с 2006 года представляет интересы своих четырех учредителей (сахарных заводов в Слуцке, Городее, Жабинке и Скиделе), в 2018 году заработали 52 млн российских рублей (около 830 тыс. долларов) чистой прибыли. Сравнительно немного, но в разы больше, чем было в 2017 году, когда этот показатель составлял всего 1,3 млн российских рублей. И эта цифра вполне сопоставима и даже зачастую выше тех, которые зафиксированы в 2018 году в России у большинства государственных и частных компаний с белорусским капиталом.

К сожалению, данных о том, как сработала БСК в 2019 году, пока нет. Возможно, именно финансовые показатели этой отрасли обратили на себя внимание правоохранителей.

Причиной громкого «сахарного дела», по словам генпрокурора Беларуси , являются «мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими». Но для широкой общественности пока остаются нераскрытыми эти «мошеннические схемы», которые привели к массовым задержаниям директоров белорусских сахарных заводов и, возможно, руководителя БСК Дмитрия Кириллова. Он, как и все четыре директора сахарных заводов, вдруг оказался недоступен для общения. В московском офисе БСК сообщили, что Дмитрий Кириллов уехал в командировку.

Остается ждать от властей подробностей этого, несомненно, самого громкого за последние несколько лет дела. Оно уникально уже тем, что затронуло абсолютно всех игроков отрасли.