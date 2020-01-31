«Может, все-таки будем беречь детей от живодеров с указками?» 20 Дмитрий Растаев, «Салідарнасць»

31.01.2020, 9:47

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Дмитрий Растаев

Размышления о скандальном случае в гомельской школе, где учительница подняла руку на ребенка.

Осенью прошлого года страну всколыхнула история, произошедшая в одной из школ Гомеля: учитель грубо обматерила ученика во время урока. Школьники сняли случившееся на мобильник, и видео стало достоянием общественности. Местные чиновники в кои-то веки поступили правильно: матершинница была уволена.

Общественность начала, было, аплодировать, да не тут-то было: история дошла до ушей Лукашенко и тот взлютовал. Не потому, что белорусский учитель позволил себе материться при детях – нет, потому что учителя этого уволили, прислушавшись к гласу народа. Нашли, понимаешь, к чему прислушиваться!

Учителя – важный ресурс белорусской «стабильности», один из ее хитроспаянных столпов. Без них «элегантные победы», которыми нас изумляют от выборов к выборам, давались бы не так легко. Как и двум другим столпам – госСМИ и милиции – учителям у нас фактически выдан ярлык на вседозволенность. Наказывают их редко – только когда бревно совсем уж не лезет в глаз. Случай в гомельской школе, по мнению Лукашенко, был не из таких.

– Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя, – обрушился гарант отечественной обсценности на чиновников. – Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то!

Ситуация в момент была переиграна: матершинницу восстановили на прежнем месте, а чиновники, ее увольнявшие, огребли нагоняи и выговоры. Некоторых освободили от занимаемой должности. Белорусские же учителя в качестве пардона получили милый подарочек: ученикам запретили пользоваться мобильниками.

Учителя жест оценили – последовавшие вскоре парламентские «выборы» прошли без сучка и задоринки. Если не считать досадный инцидент с бесцеремонным вбросом бюллетеней. Ну так то ж не учителя виноваты, а «мудаки и придурки» с их провокациями!

Не пропало втуне и высочайшее добро на откручивание голов. Полгода не прошло, а гомельская образовательная вотчина опять замелькала в информационных лентах: как сообщили на днях «Сильные новости», в одной из местных школ педагог покалечила ученицу – надорвала ей ухо – да так, что ребенка пришлось везти в больницу, накладывать швы. То есть, до откручивания головы дело пока не дошло, но почин уже положен.

Любопытно, что, как и в случае учительницей-матершинницей, учительницу-живодера (это ж как надо было дернуть за то ухо, чтобы надорвать его по живому!) в школе характеризуют положительно, пару лет назад она даже становилась «Учителем года». Вероятно, главными достоинствами белорусского педагога сегодня считаются крепкое словцо и сильная рука.

Дети для нашего общества – куда более ценный ресурс, чем учителя для «элегантных побед». Может, все-таки будем беречь детвору от матершинников и живодеров с указками?

Дмитрий Растаев, «Салідарнасць»