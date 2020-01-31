Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США 31.01.2020, 10:05

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Фото: wikimedia.org

Американцы смогут использовать любой военный объект на территории страны.

Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы, сообщает Etnos.

За проголосовали 175 депутатов, против – 33, еще 80 воздержались.

Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда-бей на Крите. Также военным США предоставят инфраструктуру баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцы смогут использовать любой военный объект на территории Греции.

Отмечается, что срок действия нового соглашения пока не установлен.