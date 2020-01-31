Джефф Безос разбогател на $13 миллиардов за 15 минут 2 31.01.2020, 10:11

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ДЖЕФ БЕЗОС

ФОТО: SDN.SPB.RU

Компания Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли, после чего стоимость акций резко выросла.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут, сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы Amazon оказались выше прогнозируемых аналитиками. В частности, прибыль на акцию составила 6, 47 доллара вместо 4,11 долларов.

После публикации отчета стоимость акций Amazon увеличилась на 12%. Таким образом, состояние Безоса увеличилось до около 129,5 миллиардов долларов.

Напомним, в 2019 году совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составило 5,9 трлн долларов, что почти на 25% или на 1,2 трлн долларов больше, чем в 2018 году.