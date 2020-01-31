«Альтернативная» нефть Беларуси обходится Лукашенко втридорога 16 31.01.2020, 10:25

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Сколько теряет Беларусь на каждой тонне?

В прошлом году Беларусь закупала и перерабатывала только российскую нефть. С этого года, на фоне крайне сложных отношений с Москвой, официальный Минск решил закупать сырье из других стран, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте naviny.by. Вот только выгодно ли будет альтернативную нефть перерабатывать?

Азербайджанская нефть дорого обойдется

О ценовых условиях поставок норвежской нефти, первую партию которой Беларусь получила в январе, ничего неизвестно.

Новополоцкий НПЗ, который стал ее перерабатывать, сообщил лишь, что по качественным характеристикам норвежская нефть даже превосходит российскую. Уровень содержания серы ниже, соответственно, выход светлых нефтепродуктов должен быть выше.

Стоит отметить, что белорусская сторона готовилась к импорту нероссийской нефти весь 2019 год. Уже весной прошлого года, когда началась история с грязной нефтью, «Белорусская нефтяная компания» скрупулезно анализировала варианты диверсификации импорта углеводородного сырья.

«На мировом рынке 18 сортов нефти, которые могут перерабатывать белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — отмечал в прошлом году заместитель генерального директора «Белорусской нефтяной компании» Сергей Гриб, отвечая на вопросы БелаПАН.

После долгих раздумий и политической отмашки белорусская сторона приняла решение импортировать норвежскую нефть. Хотя обсуждалась в том числе и переработка казахстанского сырья, но российская сторона, если судить по заявлениям официального Минска, не дала добро на такие поставки.

Азербайджанская нефть, которую Беларусь в прошлом импортировала, в нашу страну пока также не поступает. Эксперты говорят, что сейчас азербайджанская нефть востребована в Европе, и поэтому цена на нее даже выше среднемировой. Кроме этого, недешёвая доставка из Азербайджана в Беларусь еще больше поднимет стоимость каспийского сырья.

«Говорить о том, что азербайджанская нефть будет более выгодна Беларуси, чем российская, было бы лукавством. Тем более что логистические расходы в данном случае будут выше», — заявил 30 января заместитель директора Русской школы экономики UNEC Эльшад Мамедов.

Беларусь переплатила почти 100 долларов за тонну?

А будут ли продолжаться поставки норвежской нефти, выгодны ли они для Беларуси?

Официального ответа на эти вопросы пока нет, условия импорта также не разглашаются, но аналитики почти уверены, что норвежская нефть обходится Беларуси заметно дороже российской.

Согласно расчетам экспертов российского Института развития технологий ТЭК, Беларусь переплатила минимум 97 долларов за тонну, купив норвежскую нефть вместо российской.

К слову, согласно последним официальным статданным, в январе—ноябре прошлого года средняя цена импорта российской нефти в Беларусь составила 364 доллара за тонну.

Концерн «Белнефтехим» в начале этого года сообщил, что Беларусь покупает российское сырье по цене, которая на 17% ниже мировой. В то же время норвежскую нефть Беларуси, скорее всего, пришлось закупать по рыночной цене, а с учетом более дорогой логистики (доставка морем и железной дорогой всегда стоит больше, чем прокачка сырья по трубе) стоимость норвежской нефти должна быть явно выше российской.

При этом никто, кроме участников сделки, не сможет назвать точные числовые параметры, поскольку в данном случае возможны как дисконты, так и премии к рыночной цене.

Аналитики не сомневаются, что до 2024 года, когда в результате налогового маневра стоимость российской нефти вырастет для Беларуси до мирового уровня, более дешевого сырья, чем российское, Минск найти не сможет.

«Ценовой альтернативы сегодня у Беларуси нет. До 2024 года, времени окончания налогового маневра — стоимость российской нефти для республики будет ниже любого другого сырья, поставленного с (мирового) рынка», — считают эксперты российского Института развития технологий ТЭК.

Экономисты: Москва хочет прибрать к рукам белорусские НПЗ

Белорусские экономисты согласны с тем, что альтернативная нефть обходится нашей стране дороже российской. Будь ситуация иначе, учитывая напряженные отношения с Кремлем, белорусские власти уже давно отказались бы от российского сырья.

«Покупать нефть на других рынках дешевле, чем в России, или по такой же цене, Беларусь сейчас не сможет, так как мы все еще получаем российское сырье с дисконтом», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Удорожает стоимость альтернативного сырья и логистика, продолжает он.

Тем не менее, считает он, диверсификация поставок сырья крайне важна, так как зависимость от одного поставщика (от России) ставит всю нефтехимическую отрасль в уязвимое положение.

«Долгосрочные контракты с Россией на поставку нефти мы сможем получить, скорее всего, только в том случае, если продадим ей наши НПЗ», — считает Чубрик.

Схожего мнения придерживаются и другие белорусские экономисты.

«Российская сторона хочет получить контроль над белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, поэтому и инициирован налоговый маневр, который сопровождается ужесточение условий поставок углеводородного сырья в нашу страну», — отметил в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

В этом контексте, считают эксперты, действия белорусских властей, которые пытаются искать альтернативу российской нефти, оправданы.

«В этом году можно ожидать сравнительно небольшие объемы закупки альтернативной нефти, основное сырье белорусские НПЗ будут получать, как всегда, из России ввиду ее более низкой стоимости — в 2020-2021 годах ситуация принципиально не изменится», — прогнозирует Чубрик.

В последующие годы, говорят экономисты, возможности отказаться от российской нефти будут зависеть от успешности модернизации белорусских НПЗ, завершить которую планируется уже в 2020 году.

«Польские НПЗ научились рентабельно работать даже в условиях покупки нефти по мировым ценам. Если после завершения модернизации наших НПЗ Беларуси также удастся перерабатывать нефть по мировым ценам с положительной рентабельностью, тогда страна сможет не зависеть от российского углеводородного сырья», — предполагает Мазоль.