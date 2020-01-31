На белорусские дороги выедет военная техника 6 31.01.2020, 10:49

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Водителям рекомендуют повысить бдительность.

В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны, пишет tut.by.

«В период с 31 января по 1 февраля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боевой готовности», — проинформировали в ведомстве.

Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения».