Politico: Битва за право стать преемником Путина набирает обороты 1 31.01.2020, 11:09

Гонка за кресло уже началась.

Объявленные в этом месяце Путиным поправки к конституции породили больше вопросов, чем дали ответов, но они указывают на то, что президенту придется подбирать себе сменщика, когда в 2024 году закончится его срок пребывания у власти, пишет издание Politico (перевод — inosmi.ru).

Предложенные изменения в настоящее время обсуждают депутаты преданного Кремлю парламента. Если они будут приняты, Путин не сможет остаться на посту после 2024 года, равно как и вернуться на него после непродолжительного перерыва, как это было в 2008-2012 годах, когда он занимал должность премьер-министра.

Но эти поправки оформлены таким образом, чтобы после ухода Путина остался путинизм.

Многие считают, что Путин займет пост главы Государственного совета, как называют консультативный орган при президенте, который будет закреплен конституционно и получит весьма расплывчатые полномочия «определять основные направления внутренней, внешней и социально-экономической политики». Это позволит ему держать в своих руках штурвал государственного управления, не занимаясь при этом вопросами повседневного руководства.

Но как считают аналитики, поскольку такой шаг оставит ему очень мало официальных властных полномочий, Путин наверняка постарается подобрать лояльного преемника, чтобы страна и дальше шла начертанным им курсом. Коренная реорганизация имеет целью сохранить его наследие в стране, где новые руководители обычно отвергают идеологию своих предшественников: Хрущев развенчал сталинский культ, Ельцин распустил страну, которую пытался сохранить Горбачев, а Путин постепенно отказался от прозападного курса Ельцина на реформы.

Очень трудно догадаться, кого Путин решит поднять на вершину власти. 67-летний российский руководитель известен тем, что оставляет себе свободу выбора, а решения принимает в последнюю минуту. Он будет искать человека достаточно сильного, чтобы тот удерживал под своим жестким контролем самую большую в мире страну, и достаточно преданного, чтобы обезопасить себя и своих союзников.

Для себя российский лидер почти наверняка уже сузил выбор, считает социолог Ольга Крыштановская, на протяжении десятилетий изучающая элиту России. «Отбор людей уже произведен… Эти люди сейчас занимают ключевые должности», — сказала она.

Кого же Путин может рассматривать в качестве кандидатов в преемники?

Михаил Мишустин

Назначение Михаила Мишустина на прошлой неделе на должность премьер-министра застало Россию врасплох, и имя этого авторитетного, но малоизвестного руководителя налоговой службы мгновенно стало темой дискуссии о преемнике, хотя исходные позиции у него довольно слабые.

Мишустин, известный переводом налоговой системы в цифровой формат, входит в состав наблюдательного совета московского хоккейного клуба ЦСКА и правления национальной федерации хоккея. Этот вид спорта стал своеобразной площадкой для неформального общения богатых и влиятельных россиян, как гольф в Соединенных Штатах. Он познакомился с Путиным, играя в Ночной хоккейной лиге вместе с высокопоставленными руководителями и бизнесменами.

Мишустину 53 года, он в самом расцвете сил и своей карьеры. По словам аналитика Александра Баунова, он вполне может навести мосты между влиятельными и сильными органами безопасности России (где работают так называемые силовики) и ордой чиновников, поскольку налоговое ведомство занимается бумажной работой и одновременно обеспечивает выполнение правил. Будучи «интеллигентным силовиком в гражданской одежде», добавляет Баунов, Мишустин напоминает самого Путина.

Проблема для Мишустина заключается в том, что премьер-министр традиционно является громоотводом для критики, которая звучит в адрес главы правительства как со стороны правящей партии, так и со стороны населения, недовольного сокращением доходов и сохранением коррупции. У предшественника Мишустина Дмитрия Медведева рейтинги одобрения за восемь лет работы во главе правительства упали с 64 до 37%.

Тем не менее, кое-кто утверждает, что Мишустин просто «технический» премьер-министр, и что Медведев, которого назначили на только что учрежденную должность путинского заместителя в Совете безопасности, может вернуться на пост президента, повторив историю 2008 года.

Главная задача Мишустина заключается в том, чтобы выполнить недавние обещания Путина о повышении уровня жизни. Успех в этом деле повлияет на его шансы стать президентом.

Сергей Собянин

В назначенное Путиным на прошлой неделе правительство вошли четыре заместителя премьер-министра, которых считают людьми Мишустина. Это что-то вроде вотума доверия со стороны президента. Но внимание аналитиков привлекло то обстоятельство, что остальные пять замов связаны с московским мэром Сергеем Собяниным, а это указывает на то, что 61-летний градоначальник тоже может быть кандидатом на роль путинского преемника.

Этого бывшего губернатора Тюменской области уже давно считают одним из самых влиятельных людей в стране. Формально он всего лишь мэр, но в нем видят политика национального масштаба, поскольку с 2005 по 2008 год Собянин возглавлял путинскую администрацию, а потом ушел вслед за своим покровителем в правительство, став заместителем премьер-министра.

Бюджет у Москвы больше, чем у любого другого региона, и при Собянине в столице осуществляется масштабная программа реконструкции, благодаря которой она превращается в современный европейский город. У Собянина репутация эффективного мэра, хотя этим летом он сдерживал натиск протестного движения, а в 2013 году столкнулся с серьезным вызовом на выборах, который ему бросил лидер оппозиции Алексей Навальный.

«Московского мэра в регионах любят даже больше, чем в самой Москве, — написал обозреватель Андрей Перцев из Московского центра Карнеги. — Он легко может выдвинуть лозунг типа „Вся Россия будет как Москва", и многие в это поверят».

Как «первый путинский технократ» и преданный президенту человек, Собянин наверняка займет одну из первых строк в списке Путина. Но его восхождение на вершину власти поставит перед Путиным другую проблему: ему надо будет найти нового прокремлевского мэра для все более своенравной столицы, где исключение оппозиционеров из списков кандидатов в городской совет вызвало этим летом массовые протесты.

Сергей Шойгу

Единственная политическая фигура, пользующаяся почти такой же популярностью, как Путин, это 64-летний министр обороны Сергей Шойгу, которого россияне считают величайшим военачальником в стране после героя Второй мировой войны генерала Георгия Жукова.

Шойгу начинал свою карьеру инженером-строителем в далекой Туве, но потом стал функционером коммунистической партии и заместителем руководителя государственного комитета по строительству. После распада СССР он играл ведущую роль в сохранении мятежных кавказских регионов на московской орбите в ходе нескольких конфликтов.

Любовь всей страны он завоевал в период с 1994 по 2012 годы, когда на посту министра по чрезвычайным ситуациям боролся с различными стихийными бедствиями и катастрофами. Затем он недолго был губернатором Московской области. В 2012 году Шойгу стал министром обороны, и при нем была проведена коренная реорганизация и модернизация огромной российской армии.

Шойгу близок к Путину и регулярно проводит вместе с президентом летний отпуск в Туве, где они рыбачат, катаются на лодке и загорают.

Как это ни парадоксально, популярность, влияние и власть Шойгу могут сыграть против него, поскольку нет никакой гарантии, что он сохранит верность Путину. Он всего на три года моложе президента, а известность приобрел задолго до прихода Путина к власти.

«Если поставить его на высшую должность, он будет слишком независимым, — сказала аналитик Татьяна Становая. — Он не очень-то обязан Путину своей карьерой».

Бюрократы

Шквал новых назначений расширил поле возможных кандидатов на замену Путину, если вдруг он решит выбрать кого-то из этих рядов. То же самое в свое время сделал Ельцин, который сначала привел Путина в президентскую администрацию, затем сделал его руководителем ФСБ, а потом премьер-министром и своим наследником, и все в течение нескольких месяцев.

60-летнего кремлевского аппаратчика Андрея Белоусова считают одним из возможных преемников после того, как его на прошлой неделе назначили первым заместителем премьер-министра. С этой же должности на пост президента в свое время перешел Медведев.

Белоусов — сын известного советского экономиста. В 2013 году он стал помощником Путина по экономике, а чуть позднее председателем совета директоров ведущей нефтяной компании «Роснефть». Он разделяет кагэбешное мировоззрение Путина, считая, что Россия находится в окружении врагов.

Еще один претендент — 61-летний заместитель премьер-министра Дмитрий Козак, который отвечал за строительство перед сочинской Олимпиадой, обошедшейся стране в 50 миллиардов долларов. На прошлой неделе появились сообщения о том, что он будет осуществлять контроль за пользующимися поддержкой России самопровозглашенными республиками на востоке Украины.

Еще один новый заместитель премьер-министра 53-летний Марат Хуснуллин уже произвел немало шума, предложив расширить московскую программу «реновации», которая предусматривает переселение людей из небольших домов советской постройки в новые высотные здания, и охватить этой программой всю страну.

Темной лошадкой может стать 49-летний Владимир Мединский. Этот ультраконсерватор и бывший министр культуры назначен путинским помощником по культуре. Еще есть 44-летний Игорь Краснов, следователь по особо важным делам, чья звезда взошла после того, как он пробился наверх и сменил давнего союзника Путина на посту генерального прокурора.

Телохранители

В 2016 году Путин начал назначать своих бывших телохранителей региональными губернаторами, из-за чего появились устойчивые слухи, что он готовит их себе в преемники.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин охранял Ельцина и Путина, а потом был назначен заместителем начальника влиятельного Главного разведывательного управления Генерального штаба, и на этой должности сыграл ключевую роль в аннексии Крыма.

Еще один возможный претендент из числа телохранителей — это Дмитрий Миронов, который непродолжительное время служил в КГБ, а потом в 1991 году перешел в органы государственной охраны. С 2013 года он занимал ряд высоких должностей в Министерстве внутренних дел, а затем был назначен губернатором Ярославской области.

Два других кандидата — это Сергей Морозов и Евгений Зиничев. Оба служили в Федеральной службе охраны, а потом были губернаторами Астраханской и Калининградской областей.

Путин явно высокого мнения об этих телохранителях, и их определенно можно считать самыми лояльными из числа возможных преемников. Все эти люди не старше 53 лет. Но их перевод на гражданскую службу вряд ли можно назвать успехом, и им очень далеко до того, чтобы заменить Путина. Морозов и Зиничев подали в отставку, проработав на своих должностях всего несколько месяцев. (Зиничев сейчас возглавляет МЧС.) А Миронов почти не ездит по региону, которым руководит, и передал большую часть своих полномочий помощнику.

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Битва за право стать преемником набирает обороты, и Путин вряд ли будет раскрывать карты. Если фаворит станет известен слишком рано, это может вызвать междоусобную борьбу между многочисленными властными кланами. Кое-кто даже считает, что Путин может уйти в отставку до 2024 года, чтобы застать врасплох политический истэблишмент.

Но для простых россиян исход этой гонки мало что значит. Все претенденты наверняка будут жестко держать в своих руках бразды правления политикой и экономикой, поскольку либералов и критиков Кремля в правительстве практически не осталось. Согласно поправкам к конституции, президент должен прожить в России 25 лет и не иметь зарубежного паспорта или вида на жительство. А это исключает из гонки лидера оппозиции Алексея Навального, который в 2010 году учился в Йельском университете.

«Путинизм теперь магистральное направление… и он пользуется поддержкой населения», — сказала Становая.

Цели Путина, готовящего передачу власти, вполне понятны, говорит Баунов. «Россия, которую он создал, должна остаться его Россией».