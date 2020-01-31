Британский рабочий случайно нашел на стройке сокровища XVII века 31.01.2020, 11:11

Фото: BBR Auction

Интересный случай произошел в графстве Вустершир.

В английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Экскаваторщик наткнулся на сокровища XVII века в ноябре прошлого года, когда выкапывал траншею под фундамент. Он заметил в земле семь стеклянных бутылок из-под вина с гербом графов Ковентри. По оценкам экспертов, 20-сантиметровые сосуды с золотым напылением были сделаны во времена правления короля Англии Карла II.

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Предположительно, бутылки изготовили для Джорджа Вильерса — второго герцога Бекингема и второго графа Ковентри, который жил в поместье Вустершира. По словам аукциониста Алана Блейкмана (Alan Blakeman), в конце 1600-х годов только очень богатый человек мог иметь золотые винные бутылки с собственным гербом. Отмечается, что Вильерс интересовался стеклоделием и владел тремя стекольными заводами.

Бутылки будут представлены на аукционе 2 февраля.