В Беларуси исчезнут доллары?38
- 31.01.2020, 11:32
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К чему приведет намерение властей ограничить хождение валюты.
Ограничить функционал иностранной валюты внутри страны, запретить номинирование цен на товары/услуги в иностранной валюте, реализовать принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Ряд этих и подобных предложений содержится в утвержденной «Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года», пишет myfin.by.
Национальный банк Беларуси и Совет министров разработали стратегию повышения доверия к белорусскому рублю до 2035 года. В первых трех частях документа объяснятся, что после череды девальваций в 2009, 2011 и 2015 годах, белорусский рубль фактически перестал выполнять функции денег (сбережения, расчеты, оценка стоимости). И занял в общем объеме денежной массы в стране менее трети. После того, как Нацбанк изменил денежную политику, стал таргетировать инфляцию, а экономика выползла из затяжного падения, доверие к рублю постепенно вернулось. Но даже на сегодняшний день его доля в общем объеме денежной массы не превышает 40%. Чтобы это исправить и была создана стратегия 2035.
Что же предлагает сделать правительство и Нацбанк, чтобы повысить доверие к белорусскому рублю? Ввести ряд запретов и ограничений на хождение иностранной валюты внутри страны. Перечислим, какие именно ограничения нас ждут.
Компаниям и госорганам ограничат расчеты валютой внутри страны
Как объясняет регулятор «Использование иностранной валюты в расчетах между резидентами сужает объемы внутреннего валютного рынка за счет перераспределения уже имеющихся на внутреннем валютном рынке валютных средств , повышает спрос экономических агентов на иностранную валюту за счет использования ее в качестве средства сбережения и средства минимизации валютных рисков». При этом не объясняется, как компании должны минимизировать валютные риски.
Также документ намекает на грядущий запрет по выставлению ценников на товары/услуги в иностранной валюте как между компаниями, так и между компаниями и потребителями:
«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения».
Начнут с госорганов. Планируется, что все ставки налогов , арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.
За нефть и газ будут рассчитывать рублями
Интересно, что все нефтегазовые вопросы внутри страны также планируется перевести на рублевые расчеты. Соответствующие изменения внесут в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации и в указы Лукашенко.
Страховки в валюте больше не будет
Страховщикам также запретят рассчитываться в валюте и выставлять цены на свои услуги не в белорусских рублях. Это будет касаться только расчетов с резидентами.
Облигации в иностранной валюте запретят
Выпуск облигаций на территории Беларуси резидентами будет разрешен только в белорусских рублях. Соответствующие изменения будут внесены в Закон № 231-З «О рынке ценных бумаг».
Если очень нужно, то можно
Также будут определены исключительные случаи, когда рассчитывать валютой все же будет можно. Их перечня пока нет, но изменения в Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» уже готовятся.
Какие цели
Ключевым параметром достижения цели стратегии 2035 является доведение доли белорусского рублю в общем объеме денежной массы до 80%. То есть фактическое ее удвоение с текущих уровней.