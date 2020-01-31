Фотофакт: Посол Беларуси в Китае Рудый вернулся в страну в двух масках 10 31.01.2020, 11:44

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Он рассказал, что два человека обратились в посольство Беларуси с просьбой помочь выехать из Уханя.

Об этом посол Кирилл Рудый рассказал в интервью телеканалу СТВ, сообщает "Еврорадио".

"Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки – с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан", — рассказал дипломат.

Как сообщалось ранее, китайские власти блокировали Ухань — вспышка коронавируса началась именно в этом городе.