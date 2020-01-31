Украина повысила цену на транзит российского газа 31.01.2020, 11:51

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Сколько теперь будут платить «Газпром»?

«Газпром» будет платить украинской госкомпании «Нафтогаз» за транзит российского газа в Европу в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в предыдущем. Это следует из проекта договора между компаниями, с которым ознакомился РБК. Сам контракт, рассчитанный на ближайшие пять лет, до 2024 года, был заключен в конце 2019-го. Как уточнили РБК два источника, близких к «Нафтогазу» и «Газпрому», в подписанной версии документа эти условия сохранились. Источник РБК в «Газпроме» уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался.

Сколько стоит транзит российского газа через Украину

Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома», стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.

Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%, указывает она. Это подтверждает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» не комментируют рост тарифов. Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем контракте, который действовал десять лет, до конца 2019-го, ставка транзита не была фиксированной — она вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объемам прокачки. При фиксированной ставке начиная с 2021 года, когда минимальный объем транзита российского газа снизится до 40 млрд куб. м, этот тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС, особенно в случае роста цен на газ для технологических нужд, обращает внимание Белогорьев.

Сколько «Газпром» доплатит за сверхобъем

Если «Газпром» решит нарастить поставки в Европу через Украину сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%.

Дополнительный транзит «Газпрому» может потребоваться в нескольких случаях:

Компании нужно будет поставить дополнительные объемы газа через Украину, если в Европе вырастет спрос на это топливо по сравнению с текущими показателями (в 2019 году «Газпром» поставил в Европу около 199 млрд куб. м против 201,8 млрд куб. м годом ранее) или «Газпром» не сможет договориться о продлении транзитного договора с Польшей по газопроводу Ямал — Европа (его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м в год), который истекает в мае 2020 года, отмечает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он предполагает, что такие дополнительные мощности на украинском направлении могут потребоваться уже во второй половине 2020 года.

В августе 2019 года уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщал, что Польша намерена пересмотреть условия прокачки российского газа по трубе Ямал — Европа через территорию этой страны. По его словам, через Польшу ежегодно прокачивается в сторону Германии 29 млрд куб. м российского газа, но оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны составляют лишь 21 млн злотых (примерно $5,4 млн).

Для того, чтобы сократить транзит через Украину, «Газпром» планировал до конца 2019-го запустить газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год по дну Балтийского моря. Но проект долго не мог получить разрешения Дании на прокладку трубы в ее территориальных водах, а в конце 2019 года США ввели санкции против его подрядчиков. В итоге пришлось отложить запуск нового газопровода, построенного уже более чем на 90%.

В 2020 году «Газпрому» для удовлетворения потребностей европейских потребителей будет достаточно предусмотренных в транзитном договоре объемов 65 млрд куб. м, возражает Белова. «Несмотря на то что задержка запуска «Северного потока- 2» потребовала прокачки дополнительных 10 млрд куб. м через Украину, «Газпром» в прошлом году закачал в европейские подземные газохранилища даже больше этого объема», — указывает она. Vygon Consulting считает маловероятной остановку транзита российского газа по газопроводу Ямал — Европа после окончания действия контракта.

Но уже в начале 2021 года «Газпрому» могут понадобиться дополнительные мощности в украинской ГТС, пока будут проводиться пусконаладочные работы «Северного потока-2» в случае его достройки, замечает Белова. «Речь может идти о бронировании системы на два квартала в объеме 10 млрд куб. м и о дополнительной плате за транзит в $350 млн. Суточные поставки сверхлимитного газа могут пригодиться «Газпрому» только в случае аномальных погодных условий в Европе или аварий на других экспортных магистралях, добавила она.

Украина ожидала, что общие доходы от транзита российского газа за 2020–2024 годы (с учетом бронирования дополнительных мощностей) составят $15 млрд. Об этом говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель, оценивший ежегодные платежи за транзит в $3 млрд в течение пяти лет.

Где будут решаться споры по контракту

В новом транзитном договоре «Газпрома» и «Нафтогаза» поменялись не только расчет тарифа и обязательные объемы прокачки газа, но и юрисдикция для рассмотрения потенциальных споров между сторонами. В предыдущем контракте все споры должны были рассматриваться в Международном арбитражном суде Стокгольма. Именно этот суд в 2018 году вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав «Газпром» компенсировать украинской компании $2,56 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге, с учетом начисленных процентов, российской компании пришлось заплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд в конце 2019 года. Эта выплата стала условием продолжения транзита российского газа с начала 2020 года.

Теперь же спорные вопросы будут решаться в другом международном арбитражном суде — при Международной торговой палате в Цюрихе (ICC). Но, как и прежний контракт, новый договор регулируется шведским материальным правом. По мнению руководителя практики разрешения споров юридической фирмы Art de Lex Артура Зурабяна, выбор суда в Швейцарии обусловлен более взвешенным отношением этой страны к санкциям против России по сравнению с другими государствами Евросоюза. «Формально Швейцария поддерживает санкции ЕС, но, по существу, занимает более взвешенную позицию, что позволяет ей, в частности, осуществлять экспорт в Россию продовольственных и иных товаров», — объясняет юрист.

Такая позиция обусловлена 300-летним опытом нейтралитета Швейцарии в любых международных конфликтах, добавляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его мнению, на юрисдикции Цюриха мог настоять «Газпром», руководствуясь тем, что в суде Стокгольма ему не удалось отстоять свою позицию.