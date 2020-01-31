Финская школа счастья объявила о наборе преподавателей

Финская школа счастья объявила о наборе преподавателей4
- 31.01.2020, 12:25
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Для участия нужно только записать короткий видеоролик.
Финская школа счастья (Happiness School of Finland) объявила о наборе преподавателей.
Для участия нужно записать короткий видеоролик и рассказать на камеру, что вы знаете о «счастье по-фински» и размеренном образе жизни. В проект набирают не только финнов — стать преподавателем может счастливый человек из любой страны. Заявки принимают до 9 февраля, пишет журнал «Нож».
Участники школы проведут неделю на острове Эмясало — посреди первозданной природы, вдали от шума больших городов. Двенадцать человек со всего света будут ловить и готовить рыбу, собирать ягоды, делать вещи своими руками и учиться финскому спокойствию.
Школа пройдет с 27 июля по 8 августа. О наборе учеников пока не сообщается.
ООН второй год подряд называет Финляндию самой счастливой страной в мире.